受助15年翻轉人生！南投女孩穿上護理師服 從被幫助到照顧病人

曾接受南投家扶中心扶助15年的阿煖（化名），今年從護理系畢業並考取護理師執照，進入大型醫學中心病房任職。從因家庭變故需要幫助的孩子，到如今成為守護病患的護理師，她將受助的力量轉化為助人的動力，展現長期陪伴如何幫助弱勢兒少走向自立。

阿煖幼年時，父親因車禍影響工作能力，後來又罹患癌症，母親靠務農獨力支撐家計。南投家扶中心及時介入，透過定期經濟補助與關懷支持，陪伴一家人度過醫療、照顧及生活壓力，讓阿煖能安心成長、持續就學。

隨著阿煖長大，家扶的協助也從經濟扶助延伸至能力培養。國中時，她參與「少年展力方案」，學習生活自理、探索興趣，並透過團隊合作逐漸建立自信與解決問題的能力；進入大學後，她繼續參加「青年自立釣竿培力計畫」，在實際行動中學習承擔責任、與人合作，逐步為未來職涯做好準備。

在長期陪伴下，阿煖不僅努力完成學業，也逐漸從接受服務的孩子，成為願意主動付出、服務他人的青年。如今她取得護理師執照、正式進入醫療職場，過去被幫助的經驗，也成為她理解病患處境、用心照顧他人的力量。她說：「以前接受幫助的我，現在也有能力幫助別人了。」這句話道出她從受助走向助人的心路歷程。

南投家扶中心表示，阿煖的成長並非單一個案。「青年自立釣竿培力計畫」近三年共有38名受助青年參與生涯探索、累積自立能力，其中10人完成大專學業，9人投入軍職、護理及服務業等不同領域。家扶期盼透過持續陪伴，協助青年將所學落實於生活，在升學、就業及生涯選擇中逐步站穩腳步。

南投家扶中心主任李雅婷表示，自立並非離開扶助體系後才開始，而是從社工進入家庭的第一天起，就隨著孩子不同的成長階段逐步累積。經濟扶助協助家庭穩定生活，教育支持讓孩子安心學習，青年培力則進一步陪伴探索方向、累積能力，為未來做好準備。

阿煖參與「青年自立釣竿培力計畫」街頭發聲活動，向民眾介紹方案共創展品，分享參與計畫的收穫，將自身成長經驗化為行動，傳遞青年自立的力量。圖／南投家扶中心提供

阿煖擔任國際志工，前往泰國正德雲華小學教導二年級學童中文，以行動傳遞善意。圖／南投家扶中心提供