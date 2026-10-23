快訊

史上最離奇！iPhone Duo開賣碰上颱風 電信門市全部放颱風假

薔琵颱風籠罩…已釀1死171傷 全台明有機會續放颱風假

高手在民間！學生用10元硬幣堆疊 神還原「陶朱隱園」

聽新聞
0:00 / 0:00

受助15年翻轉人生！南投女孩穿上護理師服 從被幫助到照顧病人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
阿煖考取護理師，進入大型醫學中心病房任職，築夢成功，開啟職業人生。圖／南投家扶中心提供
阿煖考取護理師，進入大型醫學中心病房任職，築夢成功，開啟職業人生。圖／南投家扶中心提供

曾接受南投家扶中心扶助15年的阿煖（化名），今年從護理系畢業並考取護理師執照，進入大型醫學中心病房任職。從因家庭變故需要幫助的孩子，到如今成為守護病患的護理師，她將受助的力量轉化為助人的動力，展現長期陪伴如何幫助弱勢兒少走向自立。

阿煖幼年時，父親因車禍影響工作能力，後來又罹患癌症，母親靠務農獨力支撐家計。南投家扶中心及時介入，透過定期經濟補助與關懷支持，陪伴一家人度過醫療、照顧及生活壓力，讓阿煖能安心成長、持續就學。

隨著阿煖長大，家扶的協助也從經濟扶助延伸至能力培養。國中時，她參與「少年展力方案」，學習生活自理、探索興趣，並透過團隊合作逐漸建立自信與解決問題的能力；進入大學後，她繼續參加「青年自立釣竿培力計畫」，在實際行動中學習承擔責任、與人合作，逐步為未來職涯做好準備。

在長期陪伴下，阿煖不僅努力完成學業，也逐漸從接受服務的孩子，成為願意主動付出、服務他人的青年。如今她取得護理師執照、正式進入醫療職場，過去被幫助的經驗，也成為她理解病患處境、用心照顧他人的力量。她說：「以前接受幫助的我，現在也有能力幫助別人了。」這句話道出她從受助走向助人的心路歷程。

南投家扶中心表示，阿煖的成長並非單一個案。「青年自立釣竿培力計畫」近三年共有38名受助青年參與生涯探索、累積自立能力，其中10人完成大專學業，9人投入軍職、護理及服務業等不同領域。家扶期盼透過持續陪伴，協助青年將所學落實於生活，在升學、就業及生涯選擇中逐步站穩腳步。

南投家扶中心主任李雅婷表示，自立並非離開扶助體系後才開始，而是從社工進入家庭的第一天起，就隨著孩子不同的成長階段逐步累積。經濟扶助協助家庭穩定生活，教育支持讓孩子安心學習，青年培力則進一步陪伴探索方向、累積能力，為未來做好準備。

阿煖參與「青年自立釣竿培力計畫」街頭發聲活動，向民眾介紹方案共創展品，分享參與計畫的收穫，將自身成長經驗化為行動，傳遞青年自立的力量。圖／南投家扶中心提供
阿煖參與「青年自立釣竿培力計畫」街頭發聲活動，向民眾介紹方案共創展品，分享參與計畫的收穫，將自身成長經驗化為行動，傳遞青年自立的力量。圖／南投家扶中心提供

阿煖擔任國際志工，前往泰國正德雲華小學教導二年級學童中文，以行動傳遞善意。圖／南投家扶中心提供
阿煖擔任國際志工，前往泰國正德雲華小學教導二年級學童中文，以行動傳遞善意。圖／南投家扶中心提供

阿煖考取護理師，順利進入大型醫學中心病房任職，築夢成功，開啟職業人生。圖／南投家扶中心提供
阿煖考取護理師，順利進入大型醫學中心病房任職，築夢成功，開啟職業人生。圖／南投家扶中心提供

南投 照顧 護理師 家扶中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康主題館／北台灣首家 兒少神經多樣性共照中心揭牌

減輕長者負擔 向健康老化邁步

台南選戰打婚育牌…謝龍介支援青年成家 陳亭妃要完善臨托

勵馨辦全齡女孩忘憂祭 國際崇她31區倡終止童婚、保障受教權

相關新聞

薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

薔琵颱風來勢洶洶，由於中心逐漸接近台灣陸地，颱風已出現減速狀況，預計傍晚左右將會有打轉運動發生，而此時十級暴風半徑也將會觸陸，宜蘭、基隆北海岸及新北市將可能被暴風圈籠罩，出現平均10級、陣風12至13級強風，極度危險、容易致災。

薔琵登陸機率曝 賈新興：10級風暴風圈傍晚觸陸 煙花颱風最快明生成

薔琵颱風目前為中度颱風，正在影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據1151組系集完整分析，綜合所有電腦模式模擬，高達9成的機率颱風中心「不會登陸」台灣。僅約1成左右的模擬路徑顯示，中心有機會掠過宜蘭蘇澳附近。今天下半天風雨轉強，北台灣與東半部民眾務必嚴加戒備、注意安全。

長者出院30天內逾兩成會再跑急診 居護團體籲：應補上照護斷鏈

長者住院後好不容易出院，最怕因病況惡化又再次住院，衛福部統計，110年需要長照的長者中，每4人就有1人出現後再入院。台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸出，這凸顯即使有長照個管員參與照護銜接，照護串聯仍有斷鏈，應由居家護理師在病人出院前主動聯繫，並至醫院交班、及早介入。

醫院護理加薪、居家護理師訪視費卻凍漲 護理界籲調升

因應醫院護理人力荒，衛福部祭出各式獎勵，盼人力回流醫院，但同時強化在宅醫療相關政策，期減少醫院人力負荷。在宅醫療須靠居家護理所的護理師，但居家護理費調升幅度跟不上物質指數，醫院護理師薪資上調導致人才吸納效應，第一線居護所護理師指出，居護所人才羅致出現困境，「很難聘到新人」。

扛醫材爬6樓…他們風雨無阻出勤 居家護理師守護「醫療孤兒」

台北市許多住宅老舊，沒有電梯的老公寓很多，國泰醫院居護所護理長洪怡蘋出勤時，扛著各式醫療裝備爬上5、6層樓的頂樓加蓋，是她的是日常。家訪時，不論晴雨，都要出勤，因為許多去不了醫院，在家裡等著她更換管路、協助換藥，不讓他們成為醫療孤兒。

受助15年翻轉人生！南投女孩穿上護理師服 從被幫助到照顧病人

曾接受南投家扶中心扶助15年的阿煖（化名），今年從護理系畢業並考取護理師執照，進入大型醫學中心病房任職。從因家庭變故需要幫助的孩子，到如今成為守護病患的護理師，她將受助的力量轉化為助人的動力，展現長期陪伴如何幫助弱勢兒少走向自立。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。