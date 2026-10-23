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「有這麼難？」高雄男哀號連3次預約洗牙都放颱風假 網笑：天氣之子
颱風薔琵侵襲，高雄市今停班停課，有網友在網路發文哀號指，「今年預約洗牙3次了，結果每次都放颱風假，洗牙有這麼困難嗎」；貼文獲3.3萬人按讚，雖有不少人同情原PO的悽慘遭遇，有網友暗酸他是「天氣之子」，不少網友笑問「下次洗牙是何時？」
這名在颱風假無法洗牙的網友在貼文中附上自己3次預約洗牙都遇到高雄市放颱風假的時間分別為今年的7月11日、8月24日以及今天的10月23日，這篇讓原PO哀號的貼文獲得於3.3萬人按讚。
不少網友在下方留言回應，結果搶頭香的網友笑問一句「請問你下次洗牙約什麼時候」，獲得比原PO還高的按讚數，目前已有逾5萬人按讚；另有網友笑指「推薦追蹤版主以獲得最新颱風動態」、「下次是什麼時候，想安排連假出去玩」、「太強了吧，能預測天氣」、「專業氣象預報」、「多預約幾次」。
另有網友也求問「卡下一次預約日期」、「可以先告訴我你下次改什麼時候嗎，先準備防颱」；有網友則稱讚原PO「比天氣預報還準的男人」、「天氣之子」「這是什麼神運氣」。
有網友則安慰原PO「要不以後別洗了」、「還好只是洗牙，不知有沒有人剛好是要做大腸鏡還3次都巧遇颱風假的，那肯定超崩潰」。
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