薔琵颱風來襲 訂房遇天災可否退費看這裡

強烈颱風薔琵來襲，交通部觀光署表示，因應中央氣象署發布陸上颱風警報，所屬國家風景區管理處轄內經管旅遊景點已全面封閉，部分戶外活動也配合延期。觀光署提醒，民眾應留意最新天氣資訊，避免前往山區、海邊及其他可能受風雨影響的景點；若因颱風取消住宿，能否全額退還訂金，則須視是否符合天災不可抗力條件認定。

觀光署指出，原訂10月24日舉辦的縱谷國家風景區「織羅部落－月光下稻田腳印餐桌」，延期至11月22日；參山國家風景區原訂10月24日至25日舉辦的「南庄部落健行」，延期至11月7日至8日，原訂10月25日舉辦的「賽夏餐桌饗宴之旅」則延期至11月14日。

此外，茂林國家風景區原訂10月24日舉辦的「騎遊茂林蝶舞山城自行車活動」，也延期至11月15日。各景點預警性封閉及最新開放情形，可至觀光署「探索台灣小幫手」網站查詢。

針對民眾關心的住宿退訂問題，觀光署表示，颱風期間取消訂房是否可全額退還訂金及相關費用，須依個案判斷是否符合天災不可抗力條件。若旅客前往飯店途中經過的縣市，或住宿目的地所在縣市政府宣布停班停課，或原定搭乘的航班及交通工具已宣布停駛，即屬可能構成不可抗力的情形，旅客可依相關規定請求全額退還已支付的訂金及相關費用。

不過，若交通運具仍正常營運，且旅客所在地及目的地均未達停班停課標準，則須回歸「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定，依個案情形認定退費方式，並非所有因颱風取消行程的訂房都能一律全額退費。

觀光署呼籲，颱風警報發布期間，民眾應避免前往山區及海邊旅遊，也不要從事觀浪、海釣、戲水等活動，出發前應確認景點開放情形及交通資訊，以維護自身安全。