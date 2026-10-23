亞洲國際旅展新加坡登場 台灣館搶攻觀光會展商機

亞洲國際旅遊展（ITB Asia）在新加坡登場，觀光署率業者設館參加。觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠今天表示，展覽期間促成業者商務洽談300場次、舉辦團體簡報擴大市場商機，期待促成更多國際會議及獎勵旅遊團來台，提升台灣吸引力。

交通部觀光署組團赴新加坡參加亞洲國際旅遊展，策展台灣館於本週展出，吸引眾多業界人士駐足交流。

觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠告訴中央社，展會期間促成業者商務洽談300場次，接力舉辦團體簡報（Group Appointment），擴大市場商機，不僅向國際買主及媒體介紹台灣整體觀光、會展環境及優惠相關措施，也針對「穆斯林友善會展」進行專題業務推廣。

2023年新加坡民眾來台觀光超越46萬人次，是唯一來台人數超過疫情前的國家。據統計，今年截至7月底新加坡赴台旅客已近23萬人次。

根據交通部觀光署新聞資料，在會展環境與最新獎助措施簡報時，主辦方介紹「觀光雙輪驅動方案」國際旅客會展順道旅遊優惠，以及境外企業獎勵旅遊加碼補助等措施，參展的國內業者隨後發表產品與服務，現場買主針對獎助條件、場館選擇及行程規劃等議題提問極為踴躍，會後更與台灣業者持續交流、拓展合作機會。

觀光署指出，台灣於萬事達卡與新月評等（Mastercard-Crescent Rating）公布的「2026年全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」非伊斯蘭合作組織（Non-OIC）目的地評比中，獲評全球並列第3名。此次台灣館推出「穆斯林友善會展」專場簡報，介紹台灣在清真餐飲認證、穆斯林友善旅宿及公共祈禱空間等完善設施。

施志忠表示，亞洲國際旅遊展不僅展示台灣觀光資源的舞台，更是向國際買主展現台灣具備完整且高執行力「MICE（會議與獎勵旅遊）」服務實力的關鍵場合。

施志忠指出，從北到南的城市特色、展會場館、旅宿、餐飲、便捷交通及特色體驗，加上會展順道旅遊、獎勵旅遊補助及穆斯林友善接待，都是台灣的強大優勢，「我們希望透過展場上的交流，進一步轉化為買主能採購、企業能執行、團體能成行的具體合作，吸引更多國際旅客以會議、獎勵旅遊及商務交流為起點認識台灣、走進台灣」。