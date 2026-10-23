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薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

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薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風來勢洶洶，由於中心逐漸接近台灣陸地，颱風已出現減速狀況，預計傍晚左右將會有打轉運動發生。中央社
薔琵颱風來勢洶洶，由於中心逐漸接近台灣陸地，颱風已出現減速狀況，預計傍晚左右將會有打轉運動發生。中央社

薔琵颱風來勢洶洶，由於中心逐漸接近台灣陸地，颱風已出現減速狀況，預計傍晚左右將會有打轉運動發生，而此時十級暴風半徑也將會觸陸，宜蘭基隆北海岸及新北市將可能被暴風圈籠罩，出現平均10級、陣風12至13級強風，極度危險、容易致災。

薔琵颱風今天下午2時，中心位置已來到宜蘭東南方200公里處，七級暴風半徑已籠罩全台。核心最大風速每秒43公尺，已逐漸減弱，但暴風半徑仍維持320公里的廣闊水準。

氣象署預報中心副主任伍婉華表示，將來颱風將以每小時6轉15公里速度前進。所謂6轉15即以未來24小時預報來看，前12小時颱風將以每小時6公里速度龜速移動、後12小時則加速至10小時。

之所以出現速度改變，伍婉華指出是因為靠近陸地，地形影響導致速度減慢，預估今天傍晚以後到明天清晨，颱風會在東北部海面打轉。若打轉時間較預估更久，或是打轉地點離陸地更近，對台灣的影響將會更大。

伍婉華示警，由於颱風中心相當接近本島陸地，今天傍晚前後十級暴風圈將會觸陸，屆時新北、宜蘭及基隆北海岸將會被籠罩。十級暴風圈範圍內，可能出現平均10級風以上、陣風12至13級以上陣風，相當容易致災。

伍婉華表示，強陣風區域未來18小時將會持續，隨著中心接近，宜蘭、新北及花東地區也會出現12至13級強陣風。

雨量部分，今天傍晚到明天上午將是整體風雨最顯著的時候，宜蘭已時不時出現時雨量60毫米降雨，單日累積雨量已突破417毫米，達大豪雨等級。隨著颱風逐漸靠近，雙北山區、桃竹苗山區會有局部大豪雨，宜蘭山區則有局部超大豪雨。

氣象署示警，今天傍晚後颱風影響最劇烈。圖／氣象署提供
氣象署示警，今天傍晚後颱風影響最劇烈。圖／氣象署提供

今天宜蘭已經降下417毫米，達大豪雨等級。圖／氣象署提供
今天宜蘭已經降下417毫米，達大豪雨等級。圖／氣象署提供

十級暴風圈籠罩可能致災強風。圖／氣象署提供
十級暴風圈籠罩可能致災強風。圖／氣象署提供

薔琵颱風 颱風 新北 宜蘭 基隆 氣象署

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