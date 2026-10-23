研究：解讀人體微生物菌相 有助看穿疾病提早預防

人體內外棲息數以萬億計微生物，不僅參與生理機能調節，國家衛生研究院研究發現，有些細菌可能是好幫手，是示警心臟、腎臟及肺部等健康狀態「前哨站」，透過分析微菌相變化，有助從被動吃藥走向主動預防。

微生物廣泛分布於皮膚、呼吸道及腸道等部位，組微生物群落稱為「微菌相」。國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員廖玉潔研究團隊，透過基因定序暸解微生物群落動態，對人體帶來的影響。

在糖尿病腎病變（DKD）研究中，研究團隊針對990名受試者進行大規模分析，利用第三代定序平台進行基因定序，並結合機器學習演算法，發現名為Gemmiger的細菌屬，在糖尿病腎病變患者的腸道中顯著減少。

研究指出，這類細菌不僅能利用碳水化合物產生具抗發炎作用的短鏈脂肪酸（丁酸），還與支鏈胺基酸（BCAA）代謝密切相關。因此，其數量下降與患者尿蛋白指標惡化具有顯著關聯。

至於無症狀的早期心臟衰竭研究中，研究團隊追蹤受試者一年的心臟結構變化，建構出以微生物為主的疾病預測模型，對心臟結構惡化或逆轉恢復具有良好的預測能力。

研究發現，腸道裡有些細菌可能是心臟的「好幫手」，能產生為身體提供保護能量的物質，但如果克雷伯氏菌等潛在有害細菌大量增加，可能引發全身發炎，促使有害代謝物產生，增加心臟結構惡化的風險。

研究團隊表示，此二項研究分別揭示了「腸—腎軸」和「腸—心軸」的重要關聯，顯示腸道微菌相可作為心臟與腎臟健康變化的早期警示指標，未來有望成為傳統醫療檢驗的輔助工具。

肺部微生態也可能暗藏疾病惡化的警訊。研究團隊追蹤非結核分枝桿菌肺病（NTM-LD）患者長達2年，發現病情惡化者的肺部菌群多樣性顯著下降，並進一步以伯克氏菌等7種菌屬，建立預測病情惡化的模型，準確率高達87.1%。

研究團隊表示，未來在日常健康檢查中，或許只需要提供一口痰或是少量糞便檢體，透過高通量定序和數據分析，醫師就能獲得一份專屬的「微菌相健康報告」，及早採取預防措施或透過非醫療手段介入，降低未來可能發生的健康損害。