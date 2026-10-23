癌症基金會25周年特展移師高雄 鋼琴家柯嘉惠抗癌10年一句話惹鼻酸

鋼琴家柯嘉惠43歲罹患子宮內膜癌，歷經復發、轉移，10年間動刀17次，一度擔心無法再登台演奏。今現身癌症希望基金會特展分享抗癌歷程，憶起丈夫、高雄醫學大學校長余明隆見她化療剃光頭，心疼落淚說「抱歉沒照顧好你」，一句話道盡癌症對家庭的衝擊。

柯嘉惠表示，確診子宮內膜癌後，原以為接受治療就能恢復正常生活，沒想到癌細胞反覆復發、轉移，讓她踏上漫長抗癌路，10年間，頻繁進出開刀房手術、化療副作用，連走路、坐下都變得困難。

比起身體承受的痛苦，家人的不捨更讓她揪心，她透露，早知化療會掉頭髮，索性先把頭髮剃掉，沒想到丈夫看到她外貌巨大改變，當場落淚自責說「抱歉我沒照顧好你」這一幕讓她深刻體會，癌症折磨的不只是病人，家人同樣承受難以言喻的無助。

所幸在丈夫與家人的陪伴下成功抗癌，如今仍持續投入鋼琴教學與演奏，努力找回屬於自己的生活節奏。

身為過來人立委邱議瑩說，2011年立委選舉期間確診癌症，當時與丈夫結婚還不到一年，人生計畫被迫轉彎，也讓她深刻體會家人支持的重要。

走過罹癌低潮，邱議瑩15年來以癌友身分投入公益，協助癌症希望基金會募集頭巾及善款，並以自身經歷鼓勵其他癌友，積極推動癌症防治，讓更多患者在治療之外，仍有勇氣重新擁抱生活。

癌症希望基金會副董事長羅盛典醫師指出，2003年成立高雄希望小站，提供護理、營養、心理諮詢，以及假髮、交通住宿補助和癌後運動等服務，光是去年，就提供191案急難就醫補助、舉辦74場教育講座，透過114個樂活班級陪伴722位南部癌友，度過漫長治療與復原。

今年基金會推出「在途中 a journey－癌後日常的未完成敘事」特展，透過癌友、家屬及醫護人員的藝術創作，呈現癌友生命故事，以及重新調整人生步調的心境轉折。

策展人洪瑞琦表示，自己也是癌症家屬，深知當癌症走進一個家庭，改變的從來不只是一個人的生活，「我們無法替最愛的家人走這段路，但可以陪他一起面對未知、等待與改變」。「在途中」特展明天起至11月1日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6倉庫免費展出，看見抗癌之外，那些仍在努力延續的平凡日常。

立法委員邱議瑩分享罹癌對個人及家庭的衝擊，強調家人的理解與陪伴，是走過治療旅程的重要力量。記者郭韋綺／翻攝

癌症希望基金會25周年特展移師高雄，邀集癌友、家屬、醫療專家及公益夥伴共同響應，陪伴癌友持續前行。記者郭韋綺／翻攝