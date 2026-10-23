診所醫吳容忍涉嫌轉賣管制藥品牟利 衛福部行文要求全台藥師拒絕調劑

桃園市觀興診所負責人吳容忍，涉嫌偽造病歷級管制藥品簿冊，囤積鎮靜安眠藥美得棉、史蒂諾斯等藥物，並私下轉售牟利，日前遭桃園地檢署依「毒品危害防制條例」起訴。衛福部近期發函藥師公會，要求全台藥師如遇民眾持該診所處方箋領藥，應拒絕調劑並通報主管機關。藥師公會副發言人王明媛指出，這類狀況每年約出現2至3次，藥師會轉介病人至其他診所，確保其用藥權益。

衛福部行文藥師公會全聯會及各縣市藥師公會指出，醫師吳容忍涉違反「毒品危害防制條例」規定，經台灣桃園地方檢察署提起公訴，衛福部依「管制藥品管理條例」，115年9月24日祭出處分，處吳容忍醫師自115年8月3日起暫停處方、使用、調劑管制藥品，藥師如遇民眾持吳容忍開立的各級管制藥品處方箋，請勿調劑，並請盡速通報當地衛生主管機關及衛福部食藥署知悉。

王明媛指出，這並非衛福部首次周知藥界停止特定診所、醫師處方箋調劑，這類情況每年約有2至3次不等，多數為管制藥品開立異常事件。藥師調劑時，也會落實把關，避免管制藥品非法流通，檢視民眾所持處方箋格式是否正確、是否為偽造處方箋，並確認用藥是否合理，如醫師所開立藥量是否過多，或處方箋內藥品組合是否異常等，也會確認開藥醫師是否有管制藥品開立資格。

藥師們多會在藥局內準備衛福部公告禁止調劑的醫師名單，以便隨時留意。王明媛說，她曾遇過有病人持某醫師處方箋領藥，但一看之下發現該醫師被暫停處方管制用藥，只告知民眾依中央規定無法調劑，否則一般來說，藥師依規定是不得拒絕病人調劑。她後續也將這位病人轉介至鄰近藥局的診所，由醫師評估病情及用藥需求，重新開立處方箋。

王明媛指出，有時病人持處方箋領藥，並不知道醫師已被中央禁止處方，此時藥師會協助詢問病人情況，並提醒至其他藥局也會被拒絕調劑，如病人仍有使用鎮靜安眠藥需求，會轉介病人至住家或藥局周邊診所，由藥師主動致電診所告知情況，讓病人可重新看診取得處方箋，並再次領藥，兼顧管制藥品流向管控及病人用藥權益。