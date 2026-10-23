打瘦瘦針術前禁食10小時不夠 醫曝曾有患者手術檯上吐膽汁 籲主動告知

瘦瘦針使用普遍，但藥物延緩胃排空時間，導致術前即使禁食超過10小時，胃裡仍有食物，增加麻醉期間嘔吐、吸入性肺炎風險。高雄長庚麻醉部教授級主治醫師吳紹群表示，曾遇過一名年輕患者，術前禁食逾10小時，麻醉後嘴巴卻流出膽汁顏色的液體。他提醒，使用瘦瘦針者術前務必主動告知醫師，不能只靠延長空腹時間確保安全。

吳紹群指出，這名在手術檯上疑似吐出膽汁的20多歲年輕人，有施打瘦瘦針，但沒有主動告知。由於手術前禁食已超過10小時，麻醉團隊依一般流程進行，沒想到給藥後不久，患者突然「呃！」一聲，嘴巴流出膽汁顏色液體。由於當時麻醉已見效，患者無意識，團隊趕快抽吸胃內容物、清理口腔，並迅速置入氣管內管，減少胃酸跑到肺部的風險。所幸患者後續住院兩天都無大礙。

吳紹群表示，術前空腹的用意在於麻醉誘導或甦醒期間，患者意識尚未完全清醒，可能發生嘔吐，胃內容物一旦進入氣管及肺部，便可能造成吸入性肺炎，若較大塊的食物阻塞呼吸道，甚至可能窒息。一般成人通常建議術前空腹8小時，讓食物能夠完全消化乾淨。

不過，瘦瘦針的成分模仿人體腸胃泌素GLP-1，達到「延緩胃排空」、延長飽足感的效果。吳紹群說，瘦瘦針使用者即使空腹12小時，甚至有時到24小時，胃裡都還有殘留物，因此單純延長禁食時間不一定能確保安全。

吳紹群指出，目前關於瘦瘦針的術前空腹方式有兩個方向，包括術前停藥和採用清流質飲食。但不同藥物的種類、劑型、劑量及作用時間不同，有些要停用一周、有些停用一個月，都需要跟醫師討論。

部分國際指引也開始討論，建議瘦瘦針使用者，停用藥物外，也要搭配術前24小時改吃清流質飲食，也就是低渣飲食，類似大腸鏡檢查前的飲食限制，減少胃內殘留固體食物的風險。然而，在實務上，要求患者在術前24小時完全調整飲食並不容易。

隨著瘦瘦針的使用越來越普遍，吳紹群表示，目前國際指引已在討論，除了調整用藥與飲食，是否應該將胃部超音波納入麻醉前的常規評估。透過超音波，可以觀察胃內容物、殘留量多寡、是否有固體食物，必要時改採不同的麻醉誘導方式，降低風險。

吳紹群提醒，目前臨床上仍依賴患者主動與誠實告知。若醫師在術前詢問是否使用瘦瘦針，不要因為不好意思就不敢講，若醫師沒有詢問，也應該主動告知，才能根據狀況安排麻醉方式，確保病患安全。