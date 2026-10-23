颱風假發威！高鐵3小時運7.5萬人 臨時加開9班車、延收完成疏運

昨晚各地方政府陸續宣布停班課消息，讓原訂今天下班後才出現的光復連假人潮，昨天入夜後突然湧現。高鐵統計，光是晚間8時至11時，3小時旅運量高達7.5萬人次，超過全日1/4，緊急加開9班次、延後收班因應。

昨天晚間高鐵再度爆發自由座之亂，高鐵公司統計，昨日總旅運量達28萬次，非超高運量水準。但由於晚間8時北北基桃宣布停課，加上隨後台鐵宣布隔天對號座列車全面停駛，讓大量旅客瞬間湧入高鐵站。

高鐵公司表示，自晚間8時至11時，3小時的旅運量高達7.5萬人次，超過全日整體運量的1/4，約26.6%。短時間且近深夜收班時刻突然出現大量人潮，造成車站內極度擁擠及排隊長龍等狀況。

高鐵公司強調，昨天下午3時已成立前進指揮所，進行疏運作業，並於昨日傍晚6時25分起，宣布加開5班次全車自由座列車。晚間8時人潮湧現後，高鐵公司更近一步調度最大可用運能，晚間10時起，加開3班全車自由座列車，疏運已購票旅客。同時也啟動全線延後收班作業，原行駛南港到台中的567車次，延後收班並延駛至左營。

高鐵公司說明，昨晚共臨時開出9班加班車，自傍晚起即全力投入運能與人力，並在夜間持續應變調度、加開班次，讓旅客平安返鄉。