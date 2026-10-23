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薔琵登陸機率曝 賈新興：10級風暴風圈傍晚觸陸 煙花颱風最快明生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薔琵颱風重要歷程。圖／取自賈新興臉書
薔琵颱風重要歷程。圖／取自賈新興臉書

薔琵颱風目前為中度颱風，正在影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據1151組系集完整分析，綜合所有電腦模式模擬，高達9成的機率颱風中心「不會登陸」台灣。僅約1成左右的模擬路徑顯示，中心有機會掠過宜蘭蘇澳附近。今天下半天風雨轉強，北台灣與東半部民眾務必嚴加戒備、注意安全。

風力劇變關鍵時程，賈新興表示，今晚至明晨風力最強。今天下午5時左右，十級風暴風圈開始接觸北部陸地，北部地區陣風將由淡水河口灌入，市區陣風顯著轉強。今天傍晚開始，一直持續到明天上午7至8時，北台灣和宜蘭是風雨感受最明顯的時間，盡量避免非必要的外出。

至於暴風圈遠離時程，賈新興表示，七級風暴風圈預計在明天晚間7時前後，逐漸離開台灣陸地，晚間11時左右中心將離開至距台灣100公里以外海面。

他說，雷達回波顯示水氣繞過地形，今天主要劇烈降雨集中在宜蘭大同鄉、太平山，以及新北新店、南港等迎風面山區。宜蘭、花蓮、台東及台灣海峽沿岸（台中至台南）皆已測得9至10級以上強陣風。連假後期的周日至下周一颱風遠離，各地天氣轉趨穩定，氣溫逐步回升。

關於未來熱帶系統與東北季風展望，賈新興表示，熱帶性低氣壓今天上午已生成，最快明後天有機會增強為「煙花」颱風。未來兩波東北季風，下周二至下周三第一波東北季風報到，新北、基隆、宜蘭轉為局部短暫雨；緊接著10月31日至11月初將迎來第二波東北季風影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 風暴 颱風

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