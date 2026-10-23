聽新聞
0:00 / 0:00
中颱薔琵風進逼風雨漸強 北海岸浪高達13公尺
中颱薔琵今天至明天上半天影響台灣最劇烈，目前持續向西北轉北北東朝臺灣東北角前進，北海岸沿海浪高可達13公尺。新北市長侯友宜上午呼籲市民朋友，避免前往海邊觀浪、釣魚、高灘地，以及從事山區活動。
侯友宜上午主持第3次工作會報表示，目前鶯歌、新店、坪林、樹林已完成預防性撤離278人，瑞芳、汐止、三峽也持續在辦理撤離作業，已有開設3處收容處所，安置撤離民眾並持續關懷，侯市長呼籲民眾注意自身安全，配合區公所預防性撤離及市府各項管制措施，若經勸導仍不聽從，違者將依法開罰。
東北角沿岸不時湧來巨浪，浪高可達10多公尺，海巡署也派員在海邊管制民眾不能靠近海邊，避免在颱風期間避免到海邊觀浪、釣魚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。