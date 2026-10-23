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月吃873萬錠降血壓藥大缺貨 藥廠稱短期需求增加… 藥師批無視病人權益

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣諾華股份有限公司10月21日發函健喬信元公司，回應易安穩等多項藥品供應狀況，指出此案是因短期需求增加，導致暫時性供貨不及。圖／讀者提供
台灣諾華股份有限公司10月21日發函健喬信元公司，回應易安穩等多項藥品供應狀況，指出此案是因短期需求增加，導致暫時性供貨不及。圖／讀者提供

高血壓用藥「易安穩」膜衣錠近期通報缺藥，基層藥局一盒難求。生產藥廠「諾華股份有限公司」21日發函負責鋪貨藥局的健喬信元股份有限公司，稱缺藥原因為「短期需求增加導致暫時供貨不足」。此一說法引發藥師炸鍋，認為業者在健保砍價後控貨，卻以需求增加規避行政裁罰，事實上，慢性病患並不會短時間就冒出來。

高血壓用藥「易安穩」膜衣錠市占率8成、民眾每月用量873萬錠。衛福部健保署10月砍「易安穩膜衣錠」藥價，從每顆5.5元，砍至每顆4.24元，據健保署統計，半年內該藥品健保申報量達6113萬餘錠，民眾平均每月服用約873萬錠，時隔數日業者便向食藥署通報，該藥品短缺採控貨供應。

易安穩膜衣錠是由健喬信元公司負責供應社區藥局，醫院則由台灣諾華直接出貨供應。社區藥局雖一度有少量出貨，但本周又是一盒難求。

台灣諾華10月21日發函健喬信元公司，回應易安穩等多項藥品供應狀況，指出此案是因短期需求增加，導致暫時性供貨不及，近期台灣及部分海外市場需求成長均高於預期，導致全球供需配置受到影響，已啟動供應改善計畫，預期供貨情形可於一個月內逐步緩解並恢復供應，該公司將持續監測市場供需，確保病人用藥需求獲得滿足。

基層藥師協會理事長沈采穎對此並不埋單，她質疑，依藥廠健保剛砍藥價，反而導致需求大增，實令人難以信服，「難道諾華公司策略是薄利多銷？」按此邏輯，健保署難道應多砍藥價，幫助廠商促銷？易安穩為慢性病用藥，病患多為長期、穩定領藥，病人不會突然冒出。

沈采穎要求健保署公布9至10月易安穩銷售數量，並請諾華拿出證據，否則根本是藐視政府公信力、無視病人權益。

沈采穎指出，易安穩雖不是「藥事法」法定的必要用藥，但每個藥品對病人都是必要用藥，且政府高舉韌性醫療大旗，缺藥時社區藥局卻首當其衝，民眾必須回醫院才能領到，「韌性醫療根本免談」。近期遇到民眾抱怨，為何醫院有藥、社區藥局卻沒有？社區藥師疫情期間承擔口罩、快篩實名制重任，缺藥時卻最先挨罵，她質疑，政府的韌性醫療到底在哪裡？

藥師 缺貨 健保 高血壓 食藥署

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