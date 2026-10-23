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中度颱風薔琵擾台健保卡不見免驚！領藥、看醫師照樣行

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部健保署憂颱風恐造成部分區域災情，有民眾無健保卡但需要就醫情況，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。圖／健保署提供
衛福部健保署憂颱風恐造成部分區域災情，有民眾無健保卡但需要就醫情況，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。圖／健保署提供

中度颱風薔琵擾台，暴風圈正逐漸籠罩台灣，衛福部健保署憂颱風恐造成部分區域災情，有民眾無健保卡但需要就醫情況，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。

颱風中心目前在宜蘭東南方海面，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩台灣，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。中央氣象署預估薔琵今天開始接近，一直到明天上半天影響台灣，今天傍晚到明天上午是影響最顯著的時候。

健保署提醒，醫療院所受理民眾因受災無法持健保卡就醫，請於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

健保署長陳亮妤表示，民眾健保卡如因受災毀損或遺失，可申請免費換發新卡。請於健保卡申請表上註明「薔琵颱風豪雨受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡公所）及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678（不須加區域碼），手機請改撥(02)4128-678洽詢。

另外，民眾如因受災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，也可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。

衛福部健保署憂颱風恐造成部分區域災情，有民眾無健保卡但需要就醫情況，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。圖／健保署提供
衛福部健保署憂颱風恐造成部分區域災情，有民眾無健保卡但需要就醫情況，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。圖／健保署提供

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