網紅無照賣低價機票疑捲款逃 400人受害、有人慘被丟包海外

一名在社群軟體上擁有4千名粉絲追蹤的網紅，今年起創立旅行社，並開設LINE群組販賣便宜機票，主打票價只要市售6到8折不等，只要先付錢，等出發前一、兩個月再通知旅行社，就能順利開票。卻沒想到昨天該名網紅突然宣布，因公司資金周轉問題，結束服務，不少人付出數十到上百萬，卻拿不回一張機票。甚至有人剛飛出國，就接到噩耗，回程票得自行處理，形同被丟包海外。

受害人A女向聯合報投訴，她從去年12月起加入一個名為「椿日赴野」旅行社（Verdays Travel）的機票銷售群組，該群組由社群網紅營運，群裡每張機票會以市價6到8折價錢販售，每張票平均約便宜6千至8千元不等。

A女表示，群組成員多是透過生活中實際的朋友牽線入群，旅行社會主動在群組公告機票商品，意者可私訊業者進行付款，且不用提供出發日期，等到開票前1至2個月再告知業者，並提供護照照片即可。後續業者稱「購買的人愈來愈多」，上個月更直接公告，現在開票預定排到明年6月，購買後無法馬上使用。等於提醒群組裡的人，要預定行程可以先付錢，概念類似儲值。

A女指出，昨天業者突然在群組發出非正式聲明，告知公司資金周轉問題，「無法依原定安排繼續協助辦理機票、住宿及車趟開立事宜」。但聲明全文並未告知如何處理機票儲值及何時退款。

A女痛批，有受害者21日才飛出，回程機票還沒開，就在海外得知此消息，形同被丟包。且目前旅行社及業者官方LINE賬號皆無人回應，約400名受害者組成自救會，每個人受害金額從15萬到200萬元不等，已經通報165，並協商以團體訴訟方式處理。

亦有其他受害者指稱，初次購買時，機票錢匯入的是某旅行社戶頭，但再度購買時，收款帳戶卻變成業者私人帳戶。A女也稱，群組內有很多業者朋友，後續也變成小幫手，部分受害者的錢是流入這些人的帳戶。而記者實際到觀光署行政資訊網搜尋，並無「椿日赴野」旅行社登記。

據了解，該旅行社由一名約有4千多名粉絲的網紅經營，自稱於2026年開始營業，主打「旅行不是趕路，是為回憶換風景」。事發後，旅行社社群粉專已關閉，該名網紅賬號也轉為私人。

對此，觀光署表示，目前尚未接獲相關檢舉或通報案件。若接獲具體檢舉事證後，將啟動行政調查。由於第三方、代訂代售機票及住宿等行為屬於旅行業務，必須經合法登記、領有旅行業執照，否則即違法，可處10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

品保協會公關主委李奇嶽則說，合法旅行社執行旅行業務消費者才可以受到相關法律保障，包含品保協會的履約保障及觀光署的旅遊糾紛調解機制，否則僅能夠循一般民事訴訟途徑解決。呼籲旅客，購買旅行商品、辦理簽證護照等業務時，務必先到觀光署或品保網站確認業者是否合法，保障自身權益。