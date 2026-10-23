快訊

幼教風暴／代理師資擬鬆綁惹議 專業與人力如何取捨？

薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

台積電高雄廠工安4死 遺孀悲痛發文：你怎麼可以丟下我

聽新聞
0:00 / 0:00

網紅無照賣低價機票疑捲款逃 400人受害、有人慘被丟包海外

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
業者於昨天突然於群組表示無法繼續協助購買便宜機票與住宿等，卻未告知退費事宜。圖／受害者提供
業者於昨天突然於群組表示無法繼續協助購買便宜機票與住宿等，卻未告知退費事宜。圖／受害者提供

一名在社群軟體上擁有4千名粉絲追蹤的網紅，今年起創立旅行社，並開設LINE群組販賣便宜機票，主打票價只要市售6到8折不等，只要先付錢，等出發前一、兩個月再通知旅行社，就能順利開票。卻沒想到昨天該名網紅突然宣布，因公司資金周轉問題，結束服務，不少人付出數十到上百萬，卻拿不回一張機票。甚至有人剛飛出國，就接到噩耗，回程票得自行處理，形同被丟包海外。

受害人A女向聯合報投訴，她從去年12月起加入一個名為「椿日赴野」旅行社（Verdays Travel）的機票銷售群組，該群組由社群網紅營運，群裡每張機票會以市價6到8折價錢販售，每張票平均約便宜6千至8千元不等。

A女表示，群組成員多是透過生活中實際的朋友牽線入群，旅行社會主動在群組公告機票商品，意者可私訊業者進行付款，且不用提供出發日期，等到開票前1至2個月再告知業者，並提供護照照片即可。後續業者稱「購買的人愈來愈多」，上個月更直接公告，現在開票預定排到明年6月，購買後無法馬上使用。等於提醒群組裡的人，要預定行程可以先付錢，概念類似儲值。

A女指出，昨天業者突然在群組發出非正式聲明，告知公司資金周轉問題，「無法依原定安排繼續協助辦理機票、住宿及車趟開立事宜」。但聲明全文並未告知如何處理機票儲值及何時退款。

A女痛批，有受害者21日才飛出，回程機票還沒開，就在海外得知此消息，形同被丟包。且目前旅行社及業者官方LINE賬號皆無人回應，約400名受害者組成自救會，每個人受害金額從15萬到200萬元不等，已經通報165，並協商以團體訴訟方式處理。

亦有其他受害者指稱，初次購買時，機票錢匯入的是某旅行社戶頭，但再度購買時，收款帳戶卻變成業者私人帳戶。A女也稱，群組內有很多業者朋友，後續也變成小幫手，部分受害者的錢是流入這些人的帳戶。而記者實際到觀光署行政資訊網搜尋，並無「椿日赴野」旅行社登記。

據了解，該旅行社由一名約有4千多名粉絲的網紅經營，自稱於2026年開始營業，主打「旅行不是趕路，是為回憶換風景」。事發後，旅行社社群粉專已關閉，該名網紅賬號也轉為私人。

對此，觀光署表示，目前尚未接獲相關檢舉或通報案件。若接獲具體檢舉事證後，將啟動行政調查。由於第三方、代訂代售機票及住宿等行為屬於旅行業務，必須經合法登記、領有旅行業執照，否則即違法，可處10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

品保協會公關主委李奇嶽則說，合法旅行社執行旅行業務消費者才可以受到相關法律保障，包含品保協會的履約保障及觀光署的旅遊糾紛調解機制，否則僅能夠循一般民事訴訟途徑解決。呼籲旅客，購買旅行商品、辦理簽證護照等業務時，務必先到觀光署或品保網站確認業者是否合法，保障自身權益。

業者在群組張貼便宜機票資訊，以供旅客選擇。圖／受害者提供
業者在群組張貼便宜機票資訊，以供旅客選擇。圖／受害者提供

機票 網紅 丟包

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

河口湖命案飯店受害！台網友湧Google刷「勿住」 粉專籲：別波及無辜

青年百億圓夢基金頻出包 教育部：強化與海外單位簽約機制

百億圓夢計畫行程更動惹議 教育部：加強簽約細節

青年百億圓夢基金狀況多 學生批行程變動與簡章不符、評審無利益迴避

相關新聞

薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

薔琵颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。颱風中心目前在宜蘭東南方260公里海面上，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩大部分台灣地區，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。

薔琵颱風強碰光復連假…高鐵一早湧人潮 今機動加開全車自由座列車

明天開始光復節連續假期，因應薔琵颱風來襲，不少民眾昨晚提早返鄉，今天一早車站也湧入大量旅客。台灣高鐵公司臉書粉專發文道歉，「抱歉，讓大家久等了！」因北北基桃昨晚8時宣布今天停班停課之後，車站短時間內湧入大量旅客，已經加開並延後收班，仍難以消化現場人潮。今天全線正常營運，並視人潮機動加開全車自由座列車。

吳敦義傳「前額葉退化」 醫揭症狀：恐冷漠、行為脫序 不等於失智

前副總統吳敦義近日出席基金會喬遷茶會，台北市吳敦義文教基金會董事長、吳敦義妻子蔡令怡提及，吳敦義大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。台灣失智症協會理事長徐文俊指出，前額葉是「高級社會化」的大腦，控制人的決策、驅動、社會化行為，若前額葉退化，可能出現冷漠、注意力不足，或不符合社會規範的行為，目前沒有藥物可逆轉退化，但可透過參與社會活動，促進認知功能。

竹縣已20件颱風災情 路樹倒塌最多、4路段預警性封閉

薔琵颱風帶來強風豪雨，新竹縣截至今天上午11時已接獲20件災情，以路樹倒塌、停電及電桿損毀等為主，另有4處道路預警性封閉。縣長楊文科上午視察豆子埔溪及文興高中工地，要求全面戒備，降低淹水及施工風險。

網紅無照賣低價機票疑捲款逃 400人受害、有人慘被丟包海外

一名在社群軟體上擁有4千名粉絲追蹤的網紅，今年起創立旅行社，並開設LINE群組販賣便宜機票，主打票價只要市售6到8折不等，只要先付錢，等出發前一、兩個月再通知旅行社，就能順利開票。卻沒想到昨天該名網紅突然宣布，因公司資金周轉問題，結束服務，不少人付出數十到上百萬，卻拿不回一張機票。甚至有人剛飛出國，就接到噩耗，回程票得自行處理，形同被丟包海外。

明天續放薔琵颱風假？ 氣象署最新風雨評估 21縣市達標

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。颱風中心目前在宜蘭東南方海面，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩台灣，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。至於明天是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午1時的風雨預測，有21個縣市達到停班停課標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。