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明天續放薔琵颱風假？氣象署最新風雨評估 21縣市達標

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薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

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明天續放薔琵颱風假？氣象署最新風雨評估 21縣市達標

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風來襲，台北市區風雨漸增。記者曾原信／攝影
薔琵颱風來襲，台北市區風雨漸增。記者曾原信／攝影

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。颱風中心目前在宜蘭東南方海面，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩台灣，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。至於明天是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午1時的風雨預測，有21個縣市達到停班停課標準。

中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，現在開始到明天上午是颱風降雨最明顯、最嚴重的時候。從下午到傍晚，薔琵颱風移動速度會比較慢，甚至會呈現打轉的不規則運動。目前預估，今天開始接近，一直到明天上半天影響台灣，今天傍晚到明天上午是影響最顯著的時候。

根據中央氣象署今天下午1時公布的24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時），達標地區有台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區。

風力預測方面，明天凌晨0時至明天上午6時達標地區有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站
颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站

24小時雨量預測圖。圖／取自中央氣象署網站
24小時雨量預測圖。圖／取自中央氣象署網站

薔琵颱風 氣象署 颱風假 停班停課

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