薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

薔琵颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。颱風中心目前在宜蘭東南方260公里海面上，向西北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸籠罩大部分台灣地區，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。

中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，當移動到台灣東北部近海的時候，從下午到傍晚，颱風移動速度會比較慢，甚至會呈現打轉的不規則運動。目前預估，今天開始接近，一直到明天上半天影響台灣，今天傍晚到明天上午是影響最顯著的時候。

颱風環流影響之下，北部和東北部的雨一陣一陣，宜蘭過去有每小時60毫米降雨。隨著颱風逐漸向北移動，北部地區下午以後也會有比較大的時雨量。北部、東北部一整天下雨的時間很長，隨著時間靠近，中部地區、東部地區、南部地區也會斷斷續續出現局部短暫陣雨。另外，其他地區包括馬祖也會有零星短暫降雨狀況。

現在開始到明天上午是颱風降雨最明顯、最嚴重的時候，之後降雨會減緩。宜蘭山區已經有豪雨等級的降雨，預計將會有大豪雨等級降雨。北部和東北部的雨會持續下，中部和南部山區的雨也會漸漸增大。北部和東北部山區會有豪雨等級以上降雨。明天白天以後雖然降雨趨緩，北部地區和南部山區，依舊會有局部性大雨。

氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、宜蘭縣地區、台中市山區、南投縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗、台中、花蓮地區及雲林、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣。

今天台灣附近各海面風浪偏大，有3公尺以上大浪，今天上午在東南部海面已經觀測到10至11公尺浪高，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及基隆北海岸、恆春半島易有6公尺以上巨浪，東南部沿海及蘭嶼已出現8公尺以上浪高，今晚中部沿海及澎湖亦有6公尺巨浪。颱風中心經過的海面，會有10公尺以上浪高。各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。

除了海面風浪，陸地的風力也相當強勁，不僅沿海地區，平原和山區的風力也很強。幾乎在沿海地區都有9至10級強陣風，蘭嶼已經有15級強陣風，東吉島、花蓮12級，成功、彭佳嶼11級，澎湖、新屋10級。未來18小時普遍在各地都會有強陣風，要到明天中午以後才會漸漸減弱，從事戶外活動要特別小心。

薔琵颱風環流沉降影響，今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率，今晚起東部地區亦有焚風發生的機率，今、明兩天花蓮縣、台東縣可能有36度左右高溫。

昨天凌晨0時至今天上午11時出現較大雨量：宜蘭縣太平山莊401毫米，台中市南湖圈谷239毫米，台北市茶製場226.5毫米，桃園市拉拉山208.5毫米。

氣象署發布颱風強風告警，陸上警戒區域：花蓮縣花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、秀林鄉，估計持續至下午1時30分，慎防致災強陣風。立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供