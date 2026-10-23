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吳敦義傳「前額葉退化」 醫揭症狀：恐冷漠、行為脫序 不等於失智

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
前副總統吳敦義近日出席基金會喬遷茶會，台北市吳敦義文教基金會董事長、吳敦義妻子蔡令怡提及，吳敦義大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。圖／翻攝自李秀姬臉書
前副總統吳敦義近日出席基金會喬遷茶會，台北市吳敦義文教基金會董事長、吳敦義妻子蔡令怡提及，吳敦義大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。圖／翻攝自李秀姬臉書

前副總統吳敦義近日出席基金會喬遷茶會，台北市吳敦義文教基金會董事長、吳敦義妻子蔡令怡提及，吳敦義大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。台灣失智症協會理事長徐文俊指出，前額葉是「高級社會化」的大腦，控制人的決策、驅動、社會化行為，若前額葉退化，可能出現冷漠、注意力不足，或不符合社會規範的行為，目前沒有藥物可逆轉退化，但可透過參與社會活動，促進認知功能。

吳敦義日前坐著輪椅出席基金會茶會，專欄作家藍蝴蝶也出席，透露蔡令怡在會中分享，吳敦義因健康因素辭去基金會董事長職務，坦承他大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能，雖然表達與互動方式有所改變，但吳敦義對大家的關心與支持，仍然有所理解，心中也充滿感激。

徐文俊表示，前額葉負責控制「高階社會化」行為，包括做決策、設定目標、驅動行為，以及控制符合社會規範的言行。人從小學習社會規範，逐漸建立適當的行為模式，前額葉就參與這些行為的調控。

因此，前額葉退化的症狀多半與動機、社會化行為、注意力相關。徐文俊指出，可能出現動機減退、變得冷漠，對原本想做的事情失去興趣或動力；其次則是做出不符合社會規範的行為，例如講黃色笑話、穿著不合宜的衣服、隨地大小便等，旁人認為怪異的行為；前額葉雖然不直接與記憶力相關，但會影響專注力，當患者無法專心接收、處理資訊，可能間接影響記憶表現。

徐文俊說明，腦部構造由內至外，大致可分成三個部分。在大腦的中心，主要負責維持基本生存功能，例如覓食、躲避攻擊等；往外一點的皮質，負責認知、記憶、規劃、語言溝通能力；接著就是像前額葉的高級社會化大腦，負責做決策、社會化，並非維持生命功能的基本構造，因此前額葉退化不會影響生理機能。

徐文俊強調，前額葉退化不直接等於失智症，失智症是大腦病變造成認知功能受損，並進一步影響日常生活能力，嚴重到無法獨立生活、需要他人協助照顧。舉例來說，左側大腦與語言功能有關，若受損而出現失語症，也不代表一定罹患失智症。

徐文俊說明，醫學上所說的「退化」並非一般正常老化，而是涉及腦神經元或神經膠質細胞的壞死，而且是逐漸發生，並非一夕之間的異常。透過核磁共振可以看到局部腦部萎縮，或透過葡萄糖正子攝影，可發現該區域的葡萄糖代謝變差。

至於如何延緩或治療，徐文俊表示，若已發生神經細胞損傷，通常難以完全逆轉，目前也缺乏公認有效、能直接阻止疾病惡化的藥物。目前主要以症狀治療為主，若患者合併憂鬱、冷漠，或因妄想、幻覺出現脫序行為，醫師可使用相應藥物改善症狀。此外，透過參與社會化活動，可以達成認知促進與刺激，增加細胞連結，可能有助於增加認知功能。

吳敦義 前額葉 失智症 失智 台灣失智症協會

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