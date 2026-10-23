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紀念台灣光復81周年 松濤社舉辦文物特展

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
紀念台灣光復81周年，松濤社舉辦文物特展，展出文物包括王寵惠上書軍事委員會委員長蔣中正有關日本投降有關問題。圖/松濤社
紀念台灣光復81周年，松濤社舉辦文物特展，展出文物包括王寵惠上書軍事委員會委員長蔣中正有關日本投降有關問題。圖/松濤社

今年10月25日是台灣光復81周年，台灣官方已少紀念這個特殊的歷史節日，民間團體松濤社為了喚醒國人歷史記憶，在台北市劍潭青年活動中心舉辦台灣光復81周年文物特展。

松濤社執行長宋緒康表示，日本自1985年依馬關條約占領台灣，至1945年戰敗，統治50年。中華民國政府1945年10月25日光復台灣，距今已81年。當年日本以血腥手段統治，無數人因反抗日本犧牲生命。國民政府軍事委員會委員長蔣中正率領全國軍民對日抗戰，歷經八年終於戰勝日本，光復台灣。

宋緒康說，松濤社期盼社會各界銘記這段歷史，所以舉辦這一項文物特展，這次展出文物包括甲午戰爭大清鎮遠艦管帶林泰曾簽名照、抗日英雄丘逢甲手書信札、愛國詩人易順鼎詩箋等。

抗戰時期之重要文物有王寵惠手書呈奉蔣中正閱覽日本投降必須遵守條例，軍令部長徐永昌憶述密蘇里艦日本投降儀式信札等。

展出台灣光復初期文物，台北第一屆市長黃朝琴詩稿、丘逢甲家人丘念台致第二屆台北市長游彌堅信札等。

宋緒康表示，所有展出的文物都將引領同胞重返昔日的歷史時刻，也希望大家珍惜這一段歷史，前來參觀，見證此一艱苦光輝的歲月。

這項展覽自10月24至26日，每天10時至17時，展出地點在劍潭青年活動中心梅花年華藝文空間。

文物 台灣光復 抗日 台灣 抗戰

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