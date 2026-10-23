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光復節連假規劃國道、西濱公路交通疏導 苗警提醒民眾注意管制資訊
光復節連續假期即將到來，預計將湧現大量觀光旅遊車潮，苗栗縣警察局規劃交通疏導計畫，提醒民眾出遊前務必掌握管制資訊，以利行程順暢。
警局交通隊指出，有關國道管制措施，於10月25至26日每日12至21時封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，請續行台61線(西濱快速道路)北上或銜接國道3號香山交流道北上，並請駕駛人依現場指示牌面行駛。
台61線則於25至26日每日12至21時，封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗8線、苗11線等7處平交路口；另竹南垃圾場、苗8線、苗11線平交路口提前於24日8至17時封閉，以減少車流交織情形，保持主線暢通，提高行車速度
另外，為維護熱門景區交通秩序，警方將於連假期間全面動員，針對三義地區（三義交流道至水美街、勝興車站）落實交通疏導並嚴加取締違規車輛；南庄地區則嚴守頭份交流道至南庄及三灣地區等重要節點；同時於大湖酒莊、泰安溫泉區、熱門露營區（台3線、台72線與苗62線交會處）加派警力維持車流順暢，確保民眾出遊不卡關。
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