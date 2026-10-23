光復節連假規劃國道、西濱公路交通疏導 苗警提醒民眾注意管制資訊

一名在社群軟體上擁有4千名粉絲追蹤的網紅，今年起創立旅行社，並開設LINE群組販賣便宜機票，主打票價只要市售6到8折不等，只要先付錢，等出發前一、兩個月再通知旅行社，就能順利開票。卻沒想到昨天該名網紅突然宣布，因公司資金周轉問題，結束服務，不少人付出數十到上百萬，卻拿不回一張機票。甚至有人剛飛出國，就接到噩耗，回程票得自行處理，形同被丟包海外。

2026-10-23 12:58