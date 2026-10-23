吳敦義額葉退化是失智症？醫揭額葉掌管情緒、語言 失智需進一步診斷

前副總統吳敦義的身體狀況最近引發關注，妻子蔡令怡透露，他因大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。外界認為這表示吳敦義可能罹患失智症。專家指出，額葉掌管執行功能、情緒調節、語言表達及行為抑制等，但不能僅憑單一症狀就判定是失智症，仍須透過臨床評估及影像檢查，釐清背後病因。

78歲的吳敦義日前辭去基金會董事長職務，近日在妻子蔡令怡陪伴下，坐輪椅出席「台北市吳敦義文教基金會」更名成立茶會。蔡令怡談及丈夫吳敦義，坦言吳敦義大腦前額葉退化，已影響了部分情緒表達與語言功能。

北榮神經醫學中心副主任傅中玲表示，額葉是大腦智能重要區域，其中一項重要功能是「去抑制」，也就是抑制不適當行為的能力。一般人從小接受社會規範教育，知道在不同場合應遵守禮儀、顧及他人感受，但若額葉特定區域受損，可能失去這類行為控制能力，出現與過往個性或社會常規不符的行為，例如在不適當的場合講黃色笑話、不顧場合與他人感受等，想做什麼就做什麼。

除了行為控制，額葉也與執行功能有關，傅中玲說，例如寄信時，必須依序寫地址、填寫收件人、貼郵票，再將信件投入郵筒，但若額葉相關區域受損，可能影響規畫、安排及執行日常事務的能力。

額葉內還有掌管手腳運動皮質、語言、高等認知或情緒等，傅中玲表示，額葉部分區域與語言表達有關，額葉與頂葉交界附近的運動皮質則負責控制手腳動作及肌力。

傅中玲說，常見的阿茲海默症主要從海馬迴及內側顳葉等與記憶相關的區域開始，早期通常以記憶力下降為主要表現，行為不一定會立即出現明顯異常；隨著病程進展，才可能逐漸影響額葉功能。

另一種失智症則是「額顳葉失智症」，傅中玲表示，主要侵犯額葉或顳葉，額葉以行為為主，顳葉就以語言為主，不過隨著疾病進展，不同功能區域可能相互影響，患者也可能陸續出現其他症狀。

傅中玲提醒，不能因為一個人出現行為脫序、語言或肢體功能改變，就直接判定罹患失智或阿茲海默症。臨床上須綜合判斷患者最初出現的症狀，再進一步安排核磁共振，釐清可能的病因。