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薔琵颱風強碰光復連假…高鐵一早湧人潮 今機動加開全車自由座列車

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
明天開始光復節連續假期，因應薔琵颱風來襲，不少民眾昨晚提早返鄉，今天一早車站也湧入大量旅客。記者曾原信／攝影
明天開始光復節連續假期，因應薔琵颱風來襲，不少民眾昨晚提早返鄉，今天一早車站也湧入大量旅客。記者曾原信／攝影

明天開始光復節連續假期，因應薔琵颱風來襲，不少民眾昨晚提早返鄉，今天一早車站也湧入大量旅客。台灣高鐵公司臉書粉專發文道歉，「抱歉，讓大家久等了！」因北北基桃昨晚8時宣布今天停班停課之後，車站短時間內湧入大量旅客，已經加開並延後收班，仍難以消化現場人潮。今天全線正常營運，並視人潮機動加開全車自由座列車。

台灣高鐵發文，高鐵雖已從昨晚6時25分到昨晚10時20分一路加開9班全車自由座列車、更延後收班、延長原本到台中的列車到左營，仍難以消化現場人潮，同仁也延長工時，全力協助疏運。高鐵今天全線正常營運，也會視人潮機動加開全車自由座列車。「謝謝大家的耐心與體諒，也辛苦現場持續忙碌的同仁。我們會盡全力協助大家安全返家」。

網友紛紛留言感謝高鐵全力疏運，「謝謝所有工作人員，讓我們可以平安回家」、「現場同仁應該加發獎金吧」、「搭到加班車23:45最後1班，謝謝高鐵人員 ，辛苦到現在」、「就一窩蜂歸心似箭」、「辛苦了，讓大家都可以提早平安到家」、「調度很讚，你們盡力了」、「謝謝各位在颱風天出勤維護交通順暢」、「建議你們自由座在連假時真的要適時限量發售，不然在列車數量未提升前大家都累」。

明天開始光復節連續假期，因應薔琵颱風來襲，不少民眾昨晚提早返鄉，今天一早車站也湧入大量旅客。記者曾原信／攝影
明天開始光復節連續假期，因應薔琵颱風來襲，不少民眾昨晚提早返鄉，今天一早車站也湧入大量旅客。記者曾原信／攝影

薔琵颱風 高鐵 連假 自由座

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