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薔琵颱風前夕阿里山現夢幻大景 龍銀山夕陽雲海交織火燒雲

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天帶領旅客走訪龍銀山步道，折返途中，見天空雲彩瞬間幻化成絢爛火燒雲。圖／截自社群漫步在雲端的阿里山
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天帶領旅客走訪龍銀山步道，折返途中，見天空雲彩瞬間幻化成絢爛火燒雲。圖／截自社群漫步在雲端的阿里山

颱風薔琵來襲前夕，嘉義阿里山竟出現難得一見的夕陽雲海與火燒雲美景！知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天帶領旅客走訪龍銀山步道，9人登上雲海之上的觀景台，欣賞夕陽映照八掌溪流域的壯闊景色，沒想到折返途中，天空雲彩瞬間幻化成絢爛火燒雲，為颱風來襲前留下難忘的自然驚喜。

黃源明臉書分享，這趟步道導覽堪稱奇妙旅程。他從「雲海人 StratuSea」及中央氣象署即時天氣資訊得知，傍晚可能出現壯觀景色，先前往茶林山勘察雲海狀況，再回到英迪格酒店帶領旅客出發。

龍銀山步道全長約1.2公里，隨著步道逐漸攀升，天空漸亮，雲海也慢慢浮現。黃源明帶著8名旅客揮汗登高，突破雲層抵達觀景台時，正值夕陽西下，眼前景色令人驚豔。

嘉義八掌溪流域的雲海緩緩流向阿里山公路巃頭分水嶺，坐落其中的英迪格酒店若隱若現，遠方隙頂二延平山、茶林山的山影層層交錯，夕陽、山巒與雲海交織成一幅壯麗畫面，讓眾人流連忘返。

「景色太美，實在捨不得離去！」黃源明說，雖然大家仍得踏上歸途，他也趁機向旅客分享火燒雲的形成原因，以及欣賞自然大景可遇不可求的機緣。沒想到就在返回途中，天空雲彩突然染上絢爛色彩，火燒雲瞬間鋪展天際，讓所有人又驚又喜。

這次導覽，黃源明特別帶上Nikon Z8相機，把颱風前夕難得的夕陽、雲海及火燒雲美景一一定格。他感嘆，這趟旅程的美好，不僅來自事前掌握天氣資訊，更有許多不期而遇的驚喜，「相信一切都是最好的安排」。

薔琵颱風來襲，嘉義縣市今天停班停課，阿里山國家森林遊樂區休園，阿里山林業鐵路今明停駛，阿里山國家風景區遊客中心及景區休園，嘉義縣公車也停駛。黃源明期盼颱風平安遠離，為阿里山留下美景，不要帶來災害。

知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天帶領旅客走訪龍銀山步道，折返途中，見天空雲彩瞬間幻化成絢爛火燒雲。圖／截自社群漫步在雲端的阿里山
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天帶領旅客走訪龍銀山步道，折返途中，見天空雲彩瞬間幻化成絢爛火燒雲。圖／截自社群漫步在雲端的阿里山

颱風薔琵來襲前夕，知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明昨天走訪龍銀山步道，見到絢麗火燒雲景象，留下颱風來襲前自然驚喜影像。圖／截自社群漫步在雲端的阿里山
颱風薔琵來襲前夕，知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明昨天走訪龍銀山步道，見到絢麗火燒雲景象，留下颱風來襲前自然驚喜影像。圖／截自社群漫步在雲端的阿里山

知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天帶領旅客走訪龍銀山步道，折返途中，見天空雲彩瞬間幻化成絢爛火燒雲。圖／截自社群漫步在雲端的阿里山
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天帶領旅客走訪龍銀山步道，折返途中，見天空雲彩瞬間幻化成絢爛火燒雲。圖／截自社群漫步在雲端的阿里山

薔琵颱風 阿里山 颱風 氣象署 嘉義

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