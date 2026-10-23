快訊

薔琵「6」字形颱風 鄭明典：共伴雲帶恐卡宜蘭和蘇花 憂出現打轉現象

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

聽新聞
0:00 / 0:00

今天是霜降！早晚溫差大害鼻涕狂流 中醫建議睡前按一穴道減輕症狀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
霜降節氣前後早晚溫差大，中醫師建議民眾注意頸部、上背保暖抵禦溫差，若鼻塞、鼻過敏症狀難耐，可輕揉鼻翼旁的「迎香穴」。圖／馬光中醫提供
霜降節氣前後早晚溫差大，中醫師建議民眾注意頸部、上背保暖抵禦溫差，若鼻塞、鼻過敏症狀難耐，可輕揉鼻翼旁的「迎香穴」。圖／馬光中醫提供

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報，風雨顯著。今天也是24節氣中的「霜降」，中醫師黃建翰指出，我國平地鮮少結霜，但霜降氣候轉換，白天還暖、早晚已涼，若身體來不及跟上轉換，可能因呼吸道、過敏等問題求醫。秋應於肺，肺與鼻、咽喉、皮膚及大腸菌有關，建議注意頸部、上背保暖抵禦溫差，若鼻塞、鼻過敏症狀難耐，可輕揉鼻翼旁的「迎香穴」。

黃建翰表示，霜降節氣特性為「秋燥未盡、涼意漸增」，常見不適症狀，同時帶著「燥」與「涼」二種特性，一方面津液容易不足，另一方面早晚冷風又可能刺激鼻腔與呼吸道，許多病人反應早起連打數個鼻涕、離水流不停，或騎機車通勤，吹到冷風讓鼻塞嚴重，也有人反應喉嚨乾癢、晚上咳嗽頻繁，皮膚敏感者也出現乾癢不適等情況。

季節轉換之際，許多民眾最困擾鼻塞、過敏情況。黃建翰指出，霜降後民眾「應把早晚溫差當一回事」，鼻塞、鼻過敏者，可輕揉鼻翼兩旁的「迎香穴」，若出現咳嗽、胸悶等症狀，則可按壓手腕附近的「列缺穴」，以有輕微痠脹感為度。早晚溫差大時，也別急著穿得太單薄，尤其頸部與上背部適度保暖，往往比等到受寒後再處理來得簡單。

黃建翰建議，霜降時節民眾可以「百合燉梨飲」保養，準備水梨一顆、新鮮百合約20克，加500至600毫升清水，小火燉煮約20分鐘，等梨肉變軟即可，水梨偏生津潤燥，百合則有養陰潤肺、清心安神的傳統用途，很適合深秋喉乾、乾咳者作為日常食養，容易腹瀉、手腳冰冷、吃冰就胃痛者不適合吃生冷水果，因此建議將水梨需燉煮後再吃，且份量也不必太多。

「台灣霜降或許看不到白霜落地，但身體其實早就知道冬天，正在路上。」黃建翰說，與其等不舒服出現後再補救，不如從現在開始，先幫身體把秋天好好收尾，霜降未必是是「天氣變冷」，而是季節已經開始轉換，「白天再熱，夜風仍會帶來冬天消息」，建議民眾減少熬夜、避免接觸冰冷刺激，多攝取溫熱飲食、增加休息時間，「讓身體慢慢從夏天的外放，回到秋冬的收斂。」

霜降 中醫 輕症

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今霜降卻火土旺…命理師示警5生肖 工作、財務拉警報

霜降報到！12星座運勢出爐 獅子登頂、這星座慎防破財

今迎霜降！「5生肖」好運大爆發 財運事業雙旺、貴人來助攻

霜降來了！命理師示警未來16天：財富重整、人際洗牌「背後藏代價」

相關新聞

薔琵颱風強碰光復連假 高鐵一早湧人潮 今機動加開全車自由座列車

明天開始光復節連續假期，因應薔琵颱風來襲，不少民眾昨晚提早返鄉，今天一早車站也湧入大量旅客。台灣高鐵公司臉書粉專發文道歉，「抱歉，讓大家久等了！」因北北基桃昨晚8時宣布今天停班停課之後，車站短時間內湧入大量旅客，已經加開並延後收班，仍難以消化現場人潮。今天全線正常營運，並視人潮機動加開全車自由座列車。

西藏規模7.0強震16死 觀光署：未接獲旅行社事故通報

西藏那曲市巴青縣昨天晚間發生規模7.0強震，震央深度僅10公里，目前已知16人罹難、46人受傷。為今年中國最強地震，目前已知有16人罹難、46人受傷。

薔琵颱風前夕阿里山現夢幻大景 龍銀山夕陽雲海交織火燒雲

颱風薔琵來襲前夕，嘉義縣阿里山竟出現難得一見的夕陽雲海與火燒雲美景！知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，昨天帶領旅客走訪龍銀山步道，9人登上雲海之上的觀景台，欣賞夕陽映照八掌溪流域的壯闊景色，沒想到折返途中，天空雲彩瞬間幻化成絢爛火燒雲，為颱風來襲前留下難忘的自然驚喜。

今天是霜降！早晚溫差大害鼻涕狂流 中醫建議睡前按一穴道減輕症狀

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報，風雨顯著。今天也是24節氣中的「霜降」，中醫師黃建翰指出，我國平地鮮少結霜，但霜降氣候轉換，白天還暖、早晚已涼，若身體來不及跟上轉換，可能因呼吸道、過敏等問題求醫。秋應於肺，肺與鼻、咽喉、皮膚及大腸菌有關，建議注意頸部、上背保暖抵禦溫差，若鼻塞、鼻過敏症狀難耐，可輕揉鼻翼旁的「迎香穴」。

重案追緝令／廁所砍富邦業務員 合理化卸責的犯罪心理

台北市富邦人壽建北大樓9月爆發驚悚割喉血案。41歲黃姓男子帶三把刀埋伏3小時，將洪姓業務員砍至氣切重傷。警方調查原以為是5年前68萬元的車禍賠償恩怨，豈料被害人搶救醒來後第一句話竟是：「我根本不認識他！」且該筆賠償金前妻早已全額付清，黃男連一毛錢也沒出過。 一個連每月4000元贍養費都掏不出來的失業男子，為何要精心預謀3個月，把一個陌生人當成人生失敗的報復對象？《聯合報數位版》獨家掌握關鍵筆錄，並專訪知名犯罪學專家黃富源，深入剖析這起典型的「挫折轉移」與「合理化卸責」犯罪心理……

流目油是老化？北市聯醫示警：不理恐成蜂窩性組織炎

不少人出門吹到風，莫名流眼淚，許多長輩以為「流目油」是正常的老化現象或乾眼症，只能默默忍受或自行點眼藥水，卻毫無改善。台北市立聯合醫院忠孝院區提醒，這極有可能是「鼻淚管阻塞」所發出的警訊，透過微創手術就有機會改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。