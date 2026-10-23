今天是霜降！早晚溫差大害鼻涕狂流 中醫建議睡前按一穴道減輕症狀

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報，風雨顯著。今天也是24節氣中的「霜降」，中醫師黃建翰指出，我國平地鮮少結霜，但霜降氣候轉換，白天還暖、早晚已涼，若身體來不及跟上轉換，可能因呼吸道、過敏等問題求醫。秋應於肺，肺與鼻、咽喉、皮膚及大腸菌有關，建議注意頸部、上背保暖抵禦溫差，若鼻塞、鼻過敏症狀難耐，可輕揉鼻翼旁的「迎香穴」。

黃建翰表示，霜降節氣特性為「秋燥未盡、涼意漸增」，常見不適症狀，同時帶著「燥」與「涼」二種特性，一方面津液容易不足，另一方面早晚冷風又可能刺激鼻腔與呼吸道，許多病人反應早起連打數個鼻涕、離水流不停，或騎機車通勤，吹到冷風讓鼻塞嚴重，也有人反應喉嚨乾癢、晚上咳嗽頻繁，皮膚敏感者也出現乾癢不適等情況。

季節轉換之際，許多民眾最困擾鼻塞、過敏情況。黃建翰指出，霜降後民眾「應把早晚溫差當一回事」，鼻塞、鼻過敏者，可輕揉鼻翼兩旁的「迎香穴」，若出現咳嗽、胸悶等症狀，則可按壓手腕附近的「列缺穴」，以有輕微痠脹感為度。早晚溫差大時，也別急著穿得太單薄，尤其頸部與上背部適度保暖，往往比等到受寒後再處理來得簡單。

黃建翰建議，霜降時節民眾可以「百合燉梨飲」保養，準備水梨一顆、新鮮百合約20克，加500至600毫升清水，小火燉煮約20分鐘，等梨肉變軟即可，水梨偏生津潤燥，百合則有養陰潤肺、清心安神的傳統用途，很適合深秋喉乾、乾咳者作為日常食養，容易腹瀉、手腳冰冷、吃冰就胃痛者不適合吃生冷水果，因此建議將水梨需燉煮後再吃，且份量也不必太多。

「台灣霜降或許看不到白霜落地，但身體其實早就知道冬天，正在路上。」黃建翰說，與其等不舒服出現後再補救，不如從現在開始，先幫身體把秋天好好收尾，霜降未必是是「天氣變冷」，而是季節已經開始轉換，「白天再熱，夜風仍會帶來冬天消息」，建議民眾減少熬夜、避免接觸冰冷刺激，多攝取溫熱飲食、增加休息時間，「讓身體慢慢從夏天的外放，回到秋冬的收斂。」