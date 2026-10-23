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流目油是老化？北市聯醫示警：不理恐成蜂窩性組織炎

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
許多長輩以為「流目油」是正常的老化現象或乾眼症，北市聯醫提醒極有可能是「鼻淚管阻塞」所發出的警訊。聯合報系資料照
許多長輩以為「流目油」是正常的老化現象或乾眼症，北市聯醫提醒極有可能是「鼻淚管阻塞」所發出的警訊。聯合報系資料照

不少人出門吹到風，莫名流眼淚，許多長輩以為「流目油」是正常的老化現象或乾眼症，只能默默忍受或自行點眼藥水，卻毫無改善。台北市立聯合醫院忠孝院區提醒，這極有可能是「鼻淚管阻塞」所發出的警訊，透過微創手術就有機會改善。

忠孝院區眼科主治醫師邱冠傑指出，眼睛的淚腺會持續分泌淚水以滋潤眼球，多餘的淚水則會經由眼頭內側的淚孔、淚小管、淚囊，順著「鼻淚管」這個專屬下水道流入鼻腔排出。當這條排水通道的任何一處發生狹窄或阻塞時，淚水無處可去，便會直接溢出眼眶，形成醫學上所謂的「溢淚」。 

邱冠傑說，鼻淚管阻塞（nasolacrimal duct obstruction, NLDO）好發於中老年族群，且女性比例約為男性的2倍。除了年齡增長導致的組織退化狹窄，慢性發炎、鼻腔疾病、過去曾受過顏面外傷或長期點用某些特定眼藥水，都可能增加阻塞的風險。

他表示，若長期置之不理，滯留的淚水猶如一灘死水積在廚房排水管路中，極易滋生細菌，不僅會產生大量分泌物與眼屎，更可能引發急性淚囊炎，甚至惡化為蜂窩性組織炎，對視力造成嚴重威脅。 

邱冠傑談及治療，對於輕微或早期阻塞，可嘗試眼藥水治療及局部按摩輔助；若阻塞狀況較為嚴重，目前臨床上首選的治療方式為「微創淚道導管手術」，最常見且成效良好的是「鼻淚管氣球擴張術合併矽膠管植入」。 

他說，這項微創手術利用特製的微小氣球導管從眼頭原本的淚孔順著原生的淚液通道深入阻塞部位，將狹窄處以氣球撐開後，隨即置入具有高度生物相容性的極細矽膠導管，維持通道的長期暢通。

邱冠傑表示，這類微創技術的優點在於無須在臉部皮膚劃刀、外表無疤痕，且手術時間短、組織破壞小、術後恢復快。放置矽膠導管後患者鮮少有不適症狀，通常1至2個月後在門診取出導管即可，免除再次進手術房的困擾。 

時值秋冬交替，冷風吹拂往往會讓溢淚症狀更加明顯。邱冠傑呼籲民眾，若發現自己頻繁「流目油」、眼部異常分泌物增多或眼頭內側有紅腫熱痛等，別默默忍受或誤以為乾眼症，建議及早至具備「眼整形」次專科專業的眼科門診詳細檢查。

「鼻淚管氣球擴張術」是治療鼻淚管阻塞最常見且成效良好方式。AI生成圖／北市聯醫忠孝院區眼科主治醫師邱冠傑提供
「鼻淚管氣球擴張術」是治療鼻淚管阻塞最常見且成效良好方式。AI生成圖／北市聯醫忠孝院區眼科主治醫師邱冠傑提供

微創手術 老化 北市

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