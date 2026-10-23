快訊

薔琵「6」字形颱風 鄭明典：共伴雲帶恐卡宜蘭和蘇花 憂出現打轉現象

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

聽新聞
0:00 / 0:00

放颱風假不能退款？民宿稱「應承擔天災風險」 同業打臉：違法了

聯合新聞網／ 綜合報導
薔琵颱風逼近台灣，全台23日除金門縣皆放颱風假，有民眾致電民宿業者要求取消住宿退款，卻遭業者拒絕。 路透
薔琵颱風逼近台灣，全台23日除金門縣皆放颱風假，有民眾致電民宿業者要求取消住宿退款，卻遭業者拒絕。 路透

薔琵颱風持續接近台灣，中央氣象署今（23日）持續發布海上與陸上颱風警報，今日至明天清晨是颱風影響最明顯的時段，宜蘭山區需要嚴防超大豪雨，雙北及桃園山區防大豪雨，除金門縣以外，全台皆放颱風假。不過有網友抱怨，他因為已放颱風假，致電民宿要求取消住宿、退還23日房費，卻遭業者拒絕，經不斷來回交涉最後只退一半，有民宿同業則指出「全額退款是規定」，提醒原PO應爭取權益。

一名網友在社群平台Threads發文表示，颱風天各地停班停課，因此他們的旅遊行程取消，致電民宿要求退款，沒想到業者拒絕，並指出「訂房前就要知道有天災的風險，應自行承擔」。原PO不服氣，指出在自己的死纏爛打下，民宿才願意退回他們一半的錢。

文章曝光後，有民宿業者回應「請爭取全額退款，因為市政府規定，也是你的權利」，指出依照「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」，天災或不可歸責於雙方之事由（如停班停課、交通中斷）致契約無法履行，業者應無息返還全部訂金及其他費用。

也有網友建議反擊方式，「直接找消保官，以及當地縣市的觀光局，不可抗力因素是不能收費的」、「身為民宿業者我告訴你，可以全額退訂」，不少人也批評該民宿「根本沒有接待客人，沒成本還想賺錢，哪家民宿這麼貪婪」、「建議去查一下是不是合法登記的民宿，不是的話再送他檢舉」、「風險個屁！我花錢訂房還要有風險？不退就去申訴他」、「國旅真的是被一些人搞爛的」、「只要居住地和目的地停班停課就可以免費取消唷」。

颱風假 薔琵颱風 民宿 退費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吃3塊即期麵包被控侵占！資深幼兒園師被逼離職 他爆園長疑有私怨

聽到同伴笑聲就覺得更好吃？科學家揭紅毛猩猩「情緒挑食」傾向

人行道驚現「耶穌臉」！巴西小鎮掀朝聖潮 信徒跪地痛哭

颱風薔琵挾強風豪雨來犯！粉專統計4秋颱揭「關鍵變數」：雨區及農損倍增

相關新聞

薔琵颱風強碰光復連假…高鐵一早湧人潮 今機動加開全車自由座列車

明天開始光復節連續假期，因應薔琵颱風來襲，不少民眾昨晚提早返鄉，今天一早車站也湧入大量旅客。台灣高鐵公司臉書粉專發文道歉，「抱歉，讓大家久等了！」因北北基桃昨晚8時宣布今天停班停課之後，車站短時間內湧入大量旅客，已經加開並延後收班，仍難以消化現場人潮。今天全線正常營運，並視人潮機動加開全車自由座列車。

光復節連假規劃國道、西濱公路交通疏導 苗警提醒民眾注意管制資訊

光復節連續假期即將到來，預計將湧現大量觀光旅遊車潮，苗栗縣警察局規劃交通疏導計畫，提醒民眾出遊前務必掌握管制資訊，以利行程順暢。

吳敦義額葉退化是失智症？醫揭額葉掌管情緒、語言 失智需進一步診斷

前副總統吳敦義的身體狀況最近引發關注，妻子蔡令怡透露，他因大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。外界認為這表示吳敦義可能罹患失智症。專家指出，額葉掌管執行功能、情緒調節、語言表達及行為抑制等，但不能僅憑單一症狀就判定是失智症，仍須透過臨床評估及影像檢查，釐清背後病因。

薔琵大風吹彰化沿海鄉鎮樹倒路不通 停電養雞場跳腳

中颱薔琵風勢強勁，吹倒彰化縣許多大樹，沿海災情尤其嚴重，行道樹橫倒阻斷交通，鄉鎮公所連忙派員移除，幸未造成人員受傷，另曾停電6千多戶，民眾表示短暫跳電約5至10秒即復電，情況「能接受」。

影／薔琵逼近風雨增強 新北瑞芳「快樂山部落」撤離50戶85人

薔琵逼近風雨逐漸增強，新北市瑞芳區海濱里「 快樂山部落」因位處山坡高地迎風面，上午風勢強勁也停電，10時開始瑞芳區公所會同瑞芳警分局展開撤離，將撤離50戶85人到瑞濱活動中心或依親，以安全為最大考量。

西藏規模7.0強震16死 觀光署：未接獲旅行社事故通報

西藏那曲市巴青縣昨天晚間發生規模7.0強震，震央深度僅10公里，目前已知16人罹難、46人受傷。為今年中國最強地震，目前已知有16人罹難、46人受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。