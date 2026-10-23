放颱風假不能退款？民宿稱「應承擔天災風險」 同業打臉：違法了

薔琵颱風持續接近台灣，中央氣象署今（23日）持續發布海上與陸上颱風警報，今日至明天清晨是颱風影響最明顯的時段，宜蘭山區需要嚴防超大豪雨，雙北及桃園山區防大豪雨，除金門縣以外，全台皆放颱風假。不過有網友抱怨，他因為已放颱風假，致電民宿要求取消住宿、退還23日房費，卻遭業者拒絕，經不斷來回交涉最後只退一半，有民宿同業則指出「全額退款是規定」，提醒原PO應爭取權益。

一名網友在社群平台Threads發文表示，颱風天各地停班停課，因此他們的旅遊行程取消，致電民宿要求退款，沒想到業者拒絕，並指出「訂房前就要知道有天災的風險，應自行承擔」。原PO不服氣，指出在自己的死纏爛打下，民宿才願意退回他們一半的錢。

文章曝光後，有民宿業者回應「請爭取全額退款，因為市政府規定，也是你的權利」，指出依照「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」，天災或不可歸責於雙方之事由（如停班停課、交通中斷）致契約無法履行，業者應無息返還全部訂金及其他費用。

也有網友建議反擊方式，「直接找消保官，以及當地縣市的觀光局，不可抗力因素是不能收費的」、「身為民宿業者我告訴你，可以全額退訂」，不少人也批評該民宿「根本沒有接待客人，沒成本還想賺錢，哪家民宿這麼貪婪」、「建議去查一下是不是合法登記的民宿，不是的話再送他檢舉」、「風險個屁！我花錢訂房還要有風險？不退就去申訴他」、「國旅真的是被一些人搞爛的」、「只要居住地和目的地停班停課就可以免費取消唷」。