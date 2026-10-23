薔琵颱風來襲！台鐵今天上午加開2班列車加強疏運 採全車自由座

升學壓力沉重、人際關係緊張，國三學生安安情緒容易激動，前不久只因為媽媽限制他別在晚上九點以後上網打電玩，他竟然爆粗口、砸東西，完全失控。家長陪同至亞東醫院兒童心智科就診，經評估後轉介至「兒少神經多樣性共照中心」，在個管師協助下，除了醫療照護之外，另連結橫向資源。

2026-10-23 00:00