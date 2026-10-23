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雙北在列...薔琵颱風挾致災性風雨 明晨7縣市達停班停課標準

薔琵颱風來襲！台鐵今天上午加開2班列車加強疏運 採全車自由座

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵公司上午加開1列次EMU3000新自強號，一列次PP自強號，加強疏運，採全車自由座。EMU3000新自強號示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司上午加開1列次EMU3000新自強號，一列次PP自強號，加強疏運，採全車自由座。EMU3000新自強號示意圖。聯合報系資料照

薔琵颱風正在影響台灣，台鐵公司宣布，配合雙鐵聯防，今天上午加開1列次EMU3000新自強號，一列次PP自強號，加強疏運，採全車自由座

各停靠站及開車時間如下：

PP自強號6115次：七堵（08:23開）、汐止（08:37開）、南港（08:45開)、松山（08:50開）、台北（09:00開）、板橋（09:10開）、樹林（09:17開)、桃園（09:35開）、中壢（09:45開）、新竹（10:15開）、竹南（10:31開)、苗栗（10:43開）、豐原（11:09開）、台中（11:21開）、彰化（11:37開）、員林（11:53開）、田中（12:02開）、斗六（12:19開）、斗南（12:26開)、嘉義（12:43開）、新營（12:58開）、永康（13:18開)、台南（13:27開）、新左營（13:58開）、高雄（14:08到）。

EMU3000新自強號6117次：七堵（09:46開）、汐止（09:56開）、南港（10:03開)、松山（10:08開）、台北（10:20開）、板橋（10:28開）、桃園（10:48開）、中壢（10:57開）、新竹（11:25開）、竹南（11:40開)、苗栗（11:51開）、豐原（12:14開）、台中（12:25開）、彰化（12:40開）、員林（12:54開）、斗六（13:16開）、民雄（13:30開)、嘉義（13:39開）、新營（13:54開）、台南（14:19開）、岡山(14:37開)、新左營（14:48開）、高雄（14:56到）。

因應颱風變化，台鐵公司表示，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊洽：台鐵公司官方網站，台鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。以及各就近車站。

退、換票及改乘相關訊息，台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。

台鐵公司上午加開1列次EMU3000新自強號，一列次PP自強號，加強疏運，採全車自由座。圖／台鐵公司提供
台鐵公司上午加開1列次EMU3000新自強號，一列次PP自強號，加強疏運，採全車自由座。圖／台鐵公司提供

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