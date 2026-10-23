薔琵暴風圈觸陸 颱風論壇：不排除更靠近甚至登陸 8縣市雨勢特別劇烈

中度颱風薔琵暴風圈今天凌晨4時已接觸台灣東南部陸地，對台灣陸地構成威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，特別提醒雙北、桃竹苗山區、南投山區、宜蘭、基隆北海岸，雨勢會特別劇烈，務必小心積淹水。

中央氣象署已針對全台發布陸上颱風警報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈接觸陸地後，隨後陸續籠罩台灣各地。今晚至明天上午最接近，這段期間移動速度偏慢，須留意導引氣流偏弱及地形交互作用，可能造成短暫偏折或不規則移動，仍不能排除更靠近、甚至登陸的可能。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若後續沒有明顯變化，預估明天午後加速轉向東北，夜晚逐漸遠離台灣。

󠀠薔琵颱風的強度減弱，風雨威脅仍在。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風移速放慢，持續翻攪海水，使較冷的深層海水湧升、海洋供能減少，強度將逐漸減弱。但環流依然廣大，強風影響範圍仍廣，不能因為颱風減弱，就放鬆、輕忽。

各地風雨重點方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、宜蘭、北花蓮，嚴防劇烈降雨及猛烈風勢。中南部平地，留意強陣風，並有間歇陣雨。中南部山區，留意大雨，高山天候同樣惡劣。「外面很危險，非必要避免外出」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。