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中颱薔琵暴風圈凌晨觸陸 氣象署示警全台強風豪雨威脅嚴加戒備

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薔琵颱風對台灣陸地構成威脅。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風對台灣陸地構成威脅。圖／中央氣象署提供

中度颱風薔琵今明兩天威脅全台，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，薔琵颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北西移動，其暴風圈已接觸台灣東南部陸地，對台灣陸地構成威脅。

氣象署表示，中颱薔琵今天凌晨4時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約350公里之處，以每小時24轉8公里速度，向北北西進行。七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑140公里。

陸上警戒：台灣各地區應嚴加戒備，並防強風豪雨。

海上警戒：台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

颱風及其外圍環流影響，氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、桃園市地區、宜蘭縣地區、新竹縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、花蓮地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石、土石流，低窪地區慎防積淹水，應避免前往山區及溪流活動。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：台北市、新北市、桃園市。

颱風及其外圍環流影響，氣象署發布陸上強風特報，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），台北市、南投縣、嘉義市、花蓮縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），注意防範。

今天台灣附近各海面風浪偏大，有3公尺以上大浪，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及基隆北海岸、恆春半島易有6公尺以上巨浪，東南部沿海及蘭嶼已出現8公尺以上浪高；台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。

室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台的盆景等應妥善放置。

颱風環流沉降影響，今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率，今晚起東部地區亦有焚風發生的機率，今天、明天花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

中颱薔琵今天凌晨4時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約350公里之處，以每小時24轉8公里速度，向北北西進行。圖／中央氣象署提供
中颱薔琵今天凌晨4時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約350公里之處，以每小時24轉8公里速度，向北北西進行。圖／中央氣象署提供

氣象署 薔琵颱風

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