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5成家屬決策困難 卡在知識真空期

聯合報／ 記者蘇湘雲翁唯真沈能元／台北報導

急性缺血性腦中風治療給付放寬、區域聯防上路，醫療量能持續提升，病人到院後卻常卡在治療決策。台灣腦中風學會理事長陳龍表示，不少家屬到急診才第一次聽過血栓溶解劑，醫師需花不少時間說明，家屬又常回應「可不可以等一下」、「我找某某親戚討論」。這一等，往往就是十五分鐘到半小時，甚至一個多小時，影響救治時效。

如何縮短家屬的「知識真空」期，是目前腦中風學會努力的目標。慢病好日子與台灣腦中風學會調查，中風前知道有急性治療、也知道把握黃金時間者不到一成，其中，五成五曾遇過難以做出治療決策的情況。

為何難以決定？調查顯示，包括知識缺乏（百分之廿二點五）、時間與知識同時不足（百分之十九點八）、時間有限（百分之十四點三）及家屬間溝通（百分之七）。

數據亦顯示，民眾並不排斥盡速治療，約六成五傾向由醫師依專業判斷盡快處置，一成七接受先處置再補充說明；堅持先說明，取得同意後才治療者僅百分之七。

陳龍分享，過去曾和新北市消防局合作，當救護員在現場判斷患者疑似中風，除了請家屬帶健保卡上車，還會同步發給衛教單張，讓隨車家屬提前了解抵達醫院後可能面臨的檢查與治療，家屬若已具備基本認識，就有機會減少猶豫與等待，為患者爭取更多治療時間。

針對腦中風學會建議醫療量能優化與區域聯防等，衛福部醫事司指出，一一五年度已進一步推動「優化衛福部遠距醫療轉診平台於腦中風區域聯防」計畫，持續精進轉診平台功能，逐步朝多對多聯繫模式發展，讓醫療院所能更即時掌握各醫院之處置能力及收治情形，協助病患獲得適切的醫療服務。

健保署長陳亮妤也表示，為提升病人治療效果，除了放寬rt-PA與取栓給付時間，區域聯防計畫對廿四小時整合治療評估，跨院轉診及自行收治提供獎勵，並公開腦中風醫療品質指標。衛福部醫事司指出，同時將研議運用ＡＩ影像分析等數位科技，協助快速辨識大血管阻塞及評估後續治療需求，讓患者更有機會在黃金時間接受治療。

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