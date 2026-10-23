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9成識能不足 醫：救護車是中風急救起點

聯合報／ 記者蘇湘雲廖靜清沈能元／台北報導
急性缺血性腦中風治療給付放寬、區域聯防上路，醫療量能持續提升，病人到院後卻常卡在治療決策。台灣腦中風學會理事長陳龍表示，如何縮短家屬的「知識真空」期，是腦中風學會努力的目標。聯合報系資料照
急性缺血性腦中風治療給付放寬、區域聯防上路，醫療量能持續提升，病人到院後卻常卡在治療決策。台灣腦中風學會理事長陳龍表示，如何縮短家屬的「知識真空」期，是腦中風學會努力的目標。聯合報系資料照

年近八旬的林先生退休後生活正常，平時僅服用降血壓藥。四年多前的一個傍晚，他發現手腳活動異常，自覺可能是中風，因住家就在中部某醫學中心對面，未撥打一一九，自行騎代步車就醫。後續確診缺血性腦中風，但錯過黃金治療時間，至今左手功能僅恢復五成，生活仍需外籍看護協助。

出現症狀僅34％立即送醫

聯合報慢病好日子與台灣腦中風學會七至八月進行網路調查，回收病友及照顧者問卷四三九份，發現中風前了解症狀、知道盡快送醫者僅百分之八點二；發病當下，僅三分之一第一時間想到可能是中風；即使出現症狀，真正立即送醫者僅百分之卅四點六，其中百分之卅五點五認為只是小毛病，百分之廿四點八選擇先休息、睡一覺再觀察。

台灣腦中風學會理事長陳龍指出，目前中風防治最大缺口不只是民眾能不能辨識中風，而是辨識之後，是否知道下一步應立即撥打一一九。許多人症狀出現時，選擇先觀察、休息，或有人認出別人中風，輪到自己卻選擇否認，背後原因之一，是中風負面印象深植人心。

陳龍指出，許多患者擔心一旦確診，生活角色改變、成為家庭負擔，因此未於第一時間就醫，形成「就醫決策惡性迴圈」。因此，中風衛教不能只停留在症狀辨識，更要讓「一懷疑中風就立刻行動」成為直覺反應。

自行就診恐延誤搶救時機

意識到可能中風後，怎麼去醫院是另一道關卡。調查顯示，由一一九救護車送醫僅五成六，家人開車有二成三、自行前往急診者百分之七點二，甚至有百分之七不認為中風後應立即打一一九。陳龍指出，不少民眾認為住得離醫院近，自行前往比較快，或擔心若不是中風，小題大作浪費救護資源。

但陳龍說明，自行到急診得先掛號、問診，再等醫師看診、開單、排電腦斷層，非常耗時。若由救護員判斷疑似中風，可在到院前預先通報，讓醫院提前啟動急性中風處置流程。他強調，「一一九不只是交通工具，上救護車就是治療的開始」。

健保署長陳亮妤表示，近年急性中風醫療政策持續優化，血栓溶解劑rt-PA給付時間，已由三小時放寬至四點五小時，機械取栓由八小時放寬至廿四小時，全國已有十一個腦中風區域聯防網絡、四○三家醫院參與。

專家：從教育補強全民識能

陳龍感嘆，儘管醫療端持續努力，臨床上仍看到患者來得太晚。他認為，中風防治下一階段更應補強全民的「行動識能」，建議將中風辨識與撥打一一九從小納入教育教材，跨部會共同推動，讓民眾不只記得中風症狀，更強化發現警訊後，要立即採取行動。

衛福部國健署副署長林莉茹說，中風防治不能只記得「怎麼辨識」，更要把「辨識後立即就醫」變成直覺反應。民眾可能自認還年輕、身體健康，但不代表沒有風險，因三高早期沒有明顯症狀。應從卅歲開始定期掌握健康數字，一旦出現臉歪、手無力、說話不清等警訊就立即撥一一九，才能真正把中風防線往前推。

中風 救護車 腦中風

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