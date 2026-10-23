全球智慧醫院 台中榮總躍居36名

美國「新聞周刊」公布「二○二七全球最佳智慧醫院」排名，台中榮總名列全球第三十六名，較前次第八十五名大幅進步，連續五年全國第一，也是兩岸三地唯一進入全球前五十名的醫院。中榮院長傅雲慶說，該院推動智慧醫療逾廿年，未來台灣半導體與醫療產業強強聯手，持續提升醫療品質與效率。

這次評比涵蓋三十三國、四一○家頂尖醫院，依聲譽分數、數位成熟度調查及數位醫療認證評分。

傅雲慶說，中榮自二○○五年導入行動護理車、電子病歷，二○一一年成立智慧醫療委員會，近年設立遠距醫療中心及全智能實驗室，也與宏碁合作開發骨質疏鬆智慧篩檢系統，並與鴻海研發護理協作機器人，並擔任衛福部「臨床ＡＩ取證驗證中心」計畫主持單位，並與五家醫院合作，協助醫療廠商取得TFDA認證。

國科會「醫學中心智慧醫療聯盟」召集人、中榮前院長陳適安說，感謝衛福部、國科會的政策支持，在國內全方位推動智慧醫療，而醫療院所共同努力，是這次成功入榜家數增加、排名往前的重要因素，未來將繼續從各方面協助台灣醫療機構進行智慧醫療有意義的事情。

衛福部資訊處長李建璋說，這成果歸功於各醫院院長對科技的重視，政府也投入五年四八九億元「健康台灣深耕計畫」，很大部分投入智慧醫療，讓台灣在這波智慧轉型的全球浪潮中，名列前段班。