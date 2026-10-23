校園唾液快篩 教長鄭英耀：針對特定學生預防性篩檢

校園毒品問題備受關注，教育部先前表態將引入唾液快篩，以因應新興毒品威脅。教育部長鄭英耀昨表示，唾液快篩比尿液篩檢更方便、快速，準確度也相當，待毒品危害防制條例修法通過，就會在校園導入唾液快篩工具。法務部已完成修法草案，行政院六月送立法院審議，擬將原本規定須接受尿液採驗的條文，增列為也可採驗唾液。

立法院教育及文化委員會昨天邀請教育部、衛福部、法務部等單位，就校園毒品問題進行專案報告。立委陳培瑜質疑，教育部反毒宣導影片觀看數偏低、成效不理想，反毒宣導除了健康課本、大型講座、海報文宣及競賽，也應重視宣導影片的內容與呈現方式，了解是否符合青少年喜好，能否吸引他們觀看及討論。

立委柯志恩說，校園反毒專案多以活動及宣導為主，經費執行率與宣導成效仍有檢討空間。她指出，從相關資料來看，防制體系可謂完全失守，毒品再犯比例也非常高，顯然ＳＯＰ未到位。她認為，教育部若僅停留在宣導層面，成效評估又常以ＫＰＩ為標準，恐難有效防止毒品進入校園。

鄭英耀表示，會檢視現行措施的執行成效，研議如何提升防制效果，並思考增加體驗式學習，引導學生正能量的發展。

鄭指出，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，教育部已與警政署規畫共同採購，待毒品危害防制條例修法通過後，將針對特定學生進行預防性篩檢。

高雄市一所完全中學校長支持修法，表示若法令明文規範，學校樂見有更多元工具因應校園毒品問題，但採樣方式及執行過程須明確規範。他說，學生人權與校園安全必須取得平衡，校方也須與教師團體、家長及學生代表溝通，讓學生了解，這不是窺探或不信任，而是提醒他們避免誤入歧途。

「不建議普篩。」受訪校長強調，唾液快篩跟目前的尿液篩檢一樣，只針對特定人員，畢竟百分之九十五學生是在相對安全狀況，不能任意逾越信任安全的界線，一般學生無須篩檢，否則會矯枉過正。

立委吳宗憲表示，「不反對『依法』使用快篩，反對的是沒有具體依據，就把學生拿來普篩」，採驗對象、告知與同意程序、隱私保障都要訂清楚，而且讓師生、家長了解。

國教盟青年部呼籲政府應提出具體的制度改善時程及分工責任，不要讓政策只停留在宣導次數、篩檢數量或通報件數。