網路叫車平台遭納管 Uber質疑政府干涉市場 「應先有配套」

交通部預告修法納管叫車平台，未來不再分平台或車隊，統稱為「計程車客運服務業」。對此，Uber點出三大問題，質疑政府干涉市場機制，建議政府須完善必要配套後，再行推動；Bolt則表示，樂見此次修法方向。

全國汽車駕駛人權益聯盟則認為，全面納管後，應要求車隊平台有合理收費機制，明確規範抽成費用的天花板，才能改善計程車產業。

Uber表示，法規預告時間僅十四天，交通部應依行政院規範的法規草案六十天預告期原則，使各界能有充分時間討論草案內容，審慎評估對乘客安全、職業駕駛、合作車隊與市場運作的影響。車隊駕駛服務費管理部分，若報請主管機關核定，恐有政府干涉市場機制，妨礙良性競爭的負面影響。

Uber提到，對於開放同一輛車接受多家車隊派遣，也應先釐清跨車隊停權、乘客安全標準，以及事故與客訴處理等責任歸屬，確保相關管理機制與權責分工能有效落實。若涉及平台法律定位及責任範圍重大調整，應具備明確法律依據，並依平台與合作車隊的實際營運分工界定權責。

Bolt則表示，開放同一車輛可與多家車隊合作，對專業駕駛而言是正面進展，同時解除過去市場運作彈性的限制規範；當駕駛擁有更多選擇，將有助於建立更健全、能靈活回應市場需求的叫車服務生態系。期待未來能與交通部、合作駕駛、車隊業者及其他利害關係人持續展開建設性對話，共同研議法規具體執行細節。