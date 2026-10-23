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保護乘客補漏洞！交部修法納管網路叫車平台 業者沒執照要罰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部修法將Uber、Bolt等網路叫車平台納管。聯合報系資料照
交通部修法將Uber、Bolt等網路叫車平台納管。聯合報系資料照

今年初發生Bolt司機丟包乘客事件，凸顯多元計程車管理漏洞。交通部昨預告修法，將網路叫車平台納入計程車業管理，若業者未在修法後一年內取得營業執照，最高罰二千五百萬元，並勒令歇業，發生事故後若推卸責任，最高罰九萬元；另為增加駕駛營運彈性也開放「一車多車隊」，新規最快十一月底上路。

根據現行規定，網路叫車平台被歸類為「資訊媒合」業者，而非交通運輸業者，導致駕駛、車隊與平台間的權利義務模糊，交通部昨預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，確定納管叫車平台。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，修法後將不再分車隊及網路叫車平台，法令上全都視為「計程車客運服務業」。若再發生類似Bolt駕駛丟包乘客事件，駕駛需負責的刑事責任，公司需負的民事責任，須以最後判決為主；但行政管理責任部分，需由車隊（叫車平台＋派遣車隊）負責，若推卸責任可以公路法，開罰三萬至九萬元。

開放駕駛加入多個車隊

胡迪琦表示，修法後，一個駕駛可加入多個車隊，車隊業者須提供駕駛至少三小時的教育訓練，若駕駛在半年內發生兩次重大違規，業者須召回駕駛接受安全講習，完成後才能繼續接受派遣。

胡迪琦舉例，若一名駕駛加入三個車隊，卻發生教育訓練沒做好、沒有保險等情況，三家車隊都要負擔責任，倘若是個別因素如派遣系統出問題，將各別開罰；針對駕駛的教育訓練，可由統一委託某一家來訓練，但若有額外訓練內容，像是各家系統操作介面、穿著制服規定等，也可以再分別訓練。

假設駕駛上路後發生嚴重違規，依法業者須召回該駕駛進行嚴重違規的教育訓練。駕駛若加入三家車隊，那就必須參加三次教育訓練。

消基會盼本土平台崛起

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會則發共同聲明肯定修法方向，呼籲地方主管機關及早接軌，加速完備自治法規與稽查配套。工會強調，市場秩序與計程車權益不容跨國資本肆意踐踏，政府依法監管是保障駕駛與消費者的必要底線。

消基會董事長鄧惟中表示，政府管理外商平台，其實力道不如管理本土平台、也不好管制，若開放一車多車隊，計程車司機則不會只被一家綁住，因此也能樂見本土平台會逐漸崛起，「如果市占率最大的還是外商，要他們改進不見得會搭理。」

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