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重大食安事件2個月提報告 朝野沒共識

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

中聯致癌油事件爆發後，衛福部第一時間僅要求下架第一層油品，後要求使用超過百分之廿比率致癌油的產品才須下架，決策過程蓋牌至今。立法院社福及衛環委員會昨審查「食安法」修正草案，民眾黨團提案，主管機關未依規定辦理抽驗，致食安事件擴大時，應在兩個月內提出調查報告送立院備查。衛福部以倉促調查恐影響報告正確性為由，反對增訂，朝野未獲共識。

民眾黨立委邱慧洳指出，黨團因應中聯油脂事件，盼透過修法強化民眾知情權及立院對食安監督強度。立委陳菁徽也支持重大食安事件兩個月內向立法院提出行政調查報告，供國會監督。

陳菁徽說，中聯油案爆發後，立院為釐清含百分廿致癌油產品才須下架決策過程，多次要求衛福部提供資料，卻遲遲未公布會議紀錄，直至媒體披露會議紀錄部分內容，才「不得不」公開完整內容，歷時達一個月。

陳菁徽說，重大食安事件處理應公開透明，但中聯案決策過程，真相至今仍疑雲重重，呼籲衛福部盡快提交足以核對真相的資料及會議錄音檔。

食藥署長姜至剛強調，重大食安事件，依其成因、影像範圍不同，案情調查分析時間個案差距大，若入法要求一律在兩個月內完成調查，恐因調查尚未完備，影響報告正確性，建議不予增訂。

另，立委王育敏等人提案，因許多非專供嬰幼兒食品，其食品糖分、飽和脂肪超過兒童適合攝取量，卻以「全家大小都愛吃」等廣告內容，誤導家長提供兒童、嬰幼兒食用，要求食品不得以任何方式暗示適合嬰幼兒食用。委員會討論後通過修正，不適合兒童及特殊需求者長期食用的食品，應加註警語並揭露營養資訊。

食安 朝野 衛福部

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