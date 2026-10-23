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邊境攔截 4批美國發芽馬鈴薯 龍葵鹼合格

聯合報／ 記者林琮恩葉冠妤／台北報導
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海建議，如發現馬鈴薯有發芽、變綠等情況，應丟棄不要食用，避免中毒。圖中馬鈴薯為合格進口商品。記者杜建重／攝影
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海建議，如發現馬鈴薯有發芽、變綠等情況，應丟棄不要食用，避免中毒。圖中馬鈴薯為合格進口商品。記者杜建重／攝影

政府應台美貿易協定，今年二月起放寬美國進口馬鈴薯，若有發芽不必整批退運。立法院社福及衛環委員會昨繼續審查「食安法」修正草案，多名立委關切近期美國馬鈴薯檢出龍葵鹼事件。衛福部食藥署長姜至剛表示，本月於邊境攔截四批美國進口發芽馬鈴薯，經檢驗龍葵鹼合格，低於規定每公斤二百毫克，將由農業部依檢疫規範把關。農業部防檢署指出，此四批發芽馬鈴薯尚未放行入關，須經監督業者剔除發芽馬鈴薯，確定合規才會放行。

我國去年進口馬鈴薯報驗批數共七九六批，經查驗卅一批，結果均合格；今年截至九月底共四六三批報驗，查驗十九批，一批不合格，其總重量達三三九公噸，為龍葵鹼超標，但因外觀未發芽，引發民眾恐慌。

食藥署九月底檢出該批美國馬鈴薯龍葵鹼超標，於本月六日公布，但直至七日媒體披露後，才於隔日調升美國馬鈴薯查驗比率。姜至剛說，按邊境常態管理，不必調升整體美國馬鈴薯查驗比率，為回應國人關切，才調升該批為加強抽批，抽驗比率為百分之廿至五十。

立委王育敏批評，日前中國大陸、印度等地辣椒粉被檢出蘇丹色素超標，食藥署迅速調升為逐批監視查驗，政府不可因政治因素推託，改變食安標準。她要求，政府應針對「未發芽但龍葵鹼超標」馬鈴薯進行專案研究，分析背後原因是否與抑芽劑使用有關。衛福部次長林靜儀說，將由食藥署與農業部邀集專家開會討論。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海建議，民眾如發現馬鈴薯發芽、變綠情況，應丟棄不要食用；因發芽馬鈴薯即使龍葵鹼檢驗未超標，仍有中毒風險。龍葵鹼中毒分嚴重、輕微兩類，前者恐呼吸衰竭、有生命危險，後者會導致嘴唇發麻、惡心嘔吐。

防檢署表示，檢疫若發現馬鈴薯發芽，將通知食藥署檢測龍葵鹼，超標將退運或銷燬，未超標但部分發芽者，由業者提改善計畫，經審查同意，採封籤運移至配合檢疫指定區域及監督下，於加工前進行選別，再將不合格者整顆棄置焚化銷燬，不可加工。

馬鈴薯 美國 衛福部

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