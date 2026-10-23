邊境攔截 4批美國發芽馬鈴薯 龍葵鹼合格

還記得小時候遠足、放學後，總要買上一包零食的快樂嗎？陪伴台灣人走過40多年歲月的經典零食，這次竟然集體「萌」出道！台灣經典零食品牌「華元」將旗下蚵仔煎、鹹蔬餅、玉黍叔及真魷味四大人氣明星集結，推出話題新品「華元四大天王趴踢箱」，不只一箱收錄跨越世代的國民零嘴，更將熟悉的包裝形象化身為超萌「四大天王絨毛小掛包」，讓童年回憶從舌尖延伸到日常穿搭，掀起零食界的療癒收藏風潮！ 這款結合經典滋味與復古情懷限定組合，將於2026年10月28日凌晨00:00正式在momo購物網獨家開賣！兩箱組市售價900元，獨家促銷價只要598元，現省302元，相當於約67折優惠！一次就能入手20包經典零食與2款隨機絨毛小掛包，限量販售、售完為止，不論是零食控或收藏迷都忍不住心動！ 四大天王資歷超驚人！從1982年紅到現在，吃的是零食也是青春回憶 說到台灣人的零食回憶，華元絕對占有一席之地。成立於1981年的華元食品，旗下多款商品跨越不同世代，已成為台灣零食文化的一部分。這次熱鬧齊聚的「四大天王」，每一位都有著獨家經典故事： •真魷味（1982年上市）：作為華元首款推出的商品，憑藉獨特鹹香與酥脆口感，是許多人從小吃

2026-10-23 00:00