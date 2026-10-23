交通部昨（22）日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」部分條文草案，納管叫車平台，如Uber、Bolt等，未來不再分平台或車隊，統稱為「計程車客運服務業」，並開放「一車多車隊」，新規最快11月底上路。

交通部指出，此次修正重點將從強化平台責任、保障乘客權益及增加駕駛營運彈性等面向著手，並同步建立相關安全及管理配套，使計程車服務管理制度更符合現行產業發展及實務需求。

此次有三大修正重點，首先是網路叫車平台納入規範。此次修法明定「接受委託以網際網路平台提供計程車派遣服務者」（即叫車平台）納入計程車客運服務業規範，並要求業者於修法後一年內依法取得營業執照。

未來網路叫車平台若實際從事計程車或其他車隊派遣服務，即屬計程車客運服務業並負相當的營運及管理責任，包括維持服務品質、確認投保第三人責任險及處理消費爭議等，以釐清平台、駕駛與乘客三方間的權責關係。

第二則是為強化消費者及駕駛權益，根據草案並規劃配套，派遣業者向駕駛收取服務費，須經公路主管機關同意後實施；網路預約服務應充分揭露車輛及駕駛資訊，確認派遣載客後，不得任意終止服務。

第三，放寬「一車多車隊」，考量派遣服務已逐步朝數位化、多元化發展，修法放寬相關限制。