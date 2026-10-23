聽新聞
0:00 / 0:00

交部擬納管叫車平台

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

交通部昨（22）日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」部分條文草案，納管叫車平台，如Uber、Bolt等，未來不再分平台或車隊，統稱為「計程車客運服務業」，並開放「一車多車隊」，新規最快11月底上路。

交通部指出，此次修正重點將從強化平台責任、保障乘客權益及增加駕駛營運彈性等面向著手，並同步建立相關安全及管理配套，使計程車服務管理制度更符合現行產業發展及實務需求。

此次有三大修正重點，首先是網路叫車平台納入規範。此次修法明定「接受委託以網際網路平台提供計程車派遣服務者」（即叫車平台）納入計程車客運服務業規範，並要求業者於修法後一年內依法取得營業執照。

未來網路叫車平台若實際從事計程車或其他車隊派遣服務，即屬計程車客運服務業並負相當的營運及管理責任，包括維持服務品質、確認投保第三人責任險及處理消費爭議等，以釐清平台、駕駛與乘客三方間的權責關係。

第二則是為強化消費者及駕駛權益，根據草案並規劃配套，派遣業者向駕駛收取服務費，須經公路主管機關同意後實施；網路預約服務應充分揭露車輛及駕駛資訊，確認派遣載客後，不得任意終止服務。

第三，放寬「一車多車隊」，考量派遣服務已逐步朝數位化、多元化發展，修法放寬相關限制。

納管 客運 Uber

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

交通部預告修法 網路叫車平台納管、計程車開放一車多車隊

強化乘客安全！交通部納管叫車平台、開放1車多車隊 最快11月上路

輝達推歐洲自駕計程車 攜Bolt目標布局2.5萬輛

沒方向盤的自駕計程車！特斯拉目標年底前開賣Cybercab 監管是大變數

相關新聞

交部擬納管叫車平台

交通部昨（22）日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」部分條文草案，納管叫車平台，如Uber、Bolt等，未來不再分平台或車隊，統稱為「計程車客運服務業」，並開放「一車多車隊」，新規最快11月底上路。

健康主題館／北台灣首家 兒少神經多樣性共照中心揭牌

升學壓力沉重、人際關係緊張，國三學生安安情緒容易激動，前不久只因為媽媽限制他別在晚上九點以後上網打電玩，他竟然爆粗口、砸東西，完全失控。家長陪同至亞東醫院兒童心智科就診，經評估後轉介至「兒少神經多樣性共照中心」，在個管師協助下，除了醫療照護之外，另連結橫向資源。

健康臺北 共融友善／從學員到文化老師 原民長者走進校園傳承文化

幼兒園教室裡，原住民族長者穿著族服，拿起自製文化圖卡說部落故事，孩子圍坐聆聽，跟著學唱族語歌謠、跳樂舞、製作串珠。對長者而言，這不只是一堂文化課，而是退休後再次走入人群、貢獻所長的機會；對在都市成長、較少接觸部落生活的原住民孩子來說，也能從長輩的故事與歌舞中認識自己的文化。

關渡醫院聯合台積電推智慧醫療 展示照護新模式

走進臺北市立關渡醫院大廳，以往診間旁常見的嘈雜與焦慮，在柔和的鋼琴樂音中悄然化解。駐守醫院多年的警衛分享，自從大廳擺放鋼琴並導入音樂演奏後，看診民眾情緒平和許多，「連大廳裡的爭吵與摩擦都顯著減少了。」這段溫柔的改變，正是臺北市立關渡醫院與台積電慈善基金會昨天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇暨音樂會的生動縮影。

健康你我他／AI護心 凡事必問

20多年前我被診斷心房早期收縮，心臟科同學都說沒關係。直到兩年前家兄車禍住院開刀，我探視後非常擔心，出現了心悸、胸悶、心跳加速等症狀，到急診室心電圖一測，竟然是心房顫動，只好辦理住院。三天三夜用第三類抗心律不整藥物、連續靜脈點滴了5個劑量，心跳才矯正回正常速率。

非聽不可

用我的餐盤 吃出防癌保護力

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。