快訊

氣象署新制首發！薔琵來襲5縣市強風告警 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂天上飛

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

本島幾乎全停班課！ 台鐵明天全線對號列車停駛 高鐵正常營運

聽新聞
0:00 / 0:00

彭啓明：超強聖嬰可能導致半年極端氣候 各部會盤點風險

中央社／ 台北22日電

環境部長彭啓明今天表示，世界氣象組織估年底超強聖嬰現象將創歷史新高，可能導致半年極端氣候；已透過各部會盤點存糧與能源韌性等，進行風險評估。

國家氣候變遷對策委員會今天召開第9次委員會議。

媒體於會後記者會中提問，年底超強聖嬰年可能造成的影響及因應措施。彭啓明解釋，在東太平洋靠近赤道區域，若海水溫度較高即稱之為聖嬰，反之就是反聖嬰。世界氣象組織預估今年11月到明年1月海溫可能上升攝氏3.8度，超越2015至2016年的歷史紀錄（2.75度）。

彭啓明表示，當2015年強聖嬰發生後，台灣冬季面臨暖冬、隔年春雨不來及梅雨不確定性，甚至2016年台灣也出現霸王級寒流、平地降雪等極端現象；現在預估未來半年左右可能遇到很極端的情境。

彭啓明說，聖嬰現象對社會、經濟會帶來很大的衝擊。以2015到2016年為例，全世界的經濟損失達3.9兆美元；再上一次強聖嬰是1997到1998年，估算損失達2.1兆美元。

彭啓明指出，政府已經認知這次會很嚴重，因此現在就請各部會盤點風險。舉例而言，農業部盤點「黃小玉（黃豆、小麥、玉米）」存糧，並由行政院平穩物價小組適時啟動因應機制，避免全球糧食短缺引發物價通膨。

能源部分，彭啓明解釋，台灣的天然氣仰賴進口，而聖嬰現象可能導致國際航運受衝擊，進而波及天然氣等能源價格，因此提早強化能源安全與電網韌性；公衛方面，也會憂心暖冬易使登革熱疫情延續等。

他強調，台灣已經是全世界「很前面」的幾個國家，以國家的角度正視聖嬰現象可能帶來的衝擊；相關的風險盤點目前正在進行中。

另外，媒體提問關於氫能大客車的發展。交通部次長林國顯表示，交通部在補助預算裡面有開放經費約新台幣1億元，但是目前只有高雄、台南兩地提出比較小規模的示範計畫，目前還在進行中。

林國顯指出，主要的原因是目前都是進口車，經費比較高，國內也還沒有國產；此外，國人對於氫能使用還是有一點考量。所以在普及度上需要一點時間來驗證、實行，因此以示範計畫來處理。

彭啓明 極端氣候

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

超級聖嬰現象發威 BBC：已對全球天氣帶來5大影響

聯合國警告聖嬰現象強度恐破紀錄 衝擊全球氣候與經濟

雙部長領航淨零與氣候韌性 衛福部與環境部成立「醫療永續共創聯盟」

試辦「高溫保險」反應良好 賴總統請金管會、環境部研議擴至全台

相關新聞

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

外看請假不用慌！多元陪伴照顧補空窗 可望涵蓋全台22縣市

年逾九旬的林奶奶，平日生活起居由外籍家庭看護照料，某天外看因家中有事臨時請長假，遠在異地的女兒於是申請勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」全日服務，才化解了這場突如其來的照顧空窗危機。勞動部日前也開放第三波試辦單位申請，總共9家單位申請，多元陪伴服務範圍將可望涵蓋全台22縣市。

維也納少年合唱團美聲響徹全台！玉山銀行第13度邀請來台，天籟童聲獻唱〈青春嶺〉

悠揚的歌聲響起，莫札特《小夜曲》的旋律在故宮南院的文物展廳間緩緩流淌，讓原本靜謐的展廳瞬間化為音樂舞台。這場突如其來的快閃演出，正是享譽國際的「維也納少年合唱團」帶來的驚喜。除了莫札特經典作品，團員也獻唱奧地利傳統民謠《我不想去放牛》，讓往來遊客忍不住停下腳步，聽得如癡如醉。 這是玉山銀行第13度邀請「維也納少年合唱團」來台。擁有五百年歷史的維也納少年合唱團，是世界最具代表性的童聲合唱團之一，團員年齡介於9至14歲，以清亮、和諧的歌聲享譽全球。音樂史上的重要作曲家海頓與舒伯特，也曾是合唱團的一員，深厚的音樂底蘊與世代傳承，讓這份跨越數百年的天籟美聲，持續在世界各地綻放。 從古典樂到〈青春嶺〉！跨越世代的音樂驚喜 維也納少年合唱團分為四個團隊，常年巡迴世界各地。今年受邀來台演出的「莫札特團」，不僅在故宮南院帶來快閃演出，也將前往台北、桃園、台中及高雄舉辦音樂會，讓全台樂迷親身感受這支奧地利國寶級童聲合唱團的魅力。 這次巡演以「Made in Austria」為主題，從古典樂、維也納華爾滋到音樂劇與動畫電影歌曲，帶領觀眾穿梭不同時代與音樂風景。指揮馬努埃·胡伯（Manuel

罰鍰再提高！違規搬運廚餘並餵豬 首次開罰100萬元

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，為強化廚餘風險管控及非洲豬瘟防疫管理，農業部今同步修正違規搬運廚餘及使用廚餘餵飼豬隻的相關裁罰基準，即日起，若首次違規，罰鍰從現行20萬元提高至50萬元，如果業者同時違規搬運並使用廚餘養豬，首次就合計開罰100萬。

整修1年7個月才要開門！合歡山滑雪山莊太空艙首秀遭薔琵打亂

強烈颱風薔琵來襲，合歡山滑雪山莊原訂明天重新開放，並首度亮相的太空艙式床型也因山區預警性休園喊停。林業保育署南投分署宣布，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道天池山莊明天起休園，轄管森林步道同步封閉。

台灣之光！ 台中榮總躍升全球智慧醫院二岸三地唯一前50強

台灣智慧醫療再添國際榮耀！美國「新聞週刊」Newsweek與國際調研機構Statista 合作發布最新「全球最佳智慧醫院」評比出爐，台中榮總再創高峰，從全球第85名躍進第36名，成為兩岸三地首度且唯一躍進全球前50大的智慧醫院；在智慧醫院數位成熟度調查中，更連5年蟬聯全台第一智慧醫院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。