彭啓明：超強聖嬰可能導致半年極端氣候 各部會盤點風險

環境部長彭啓明今天表示，世界氣象組織估年底超強聖嬰現象將創歷史新高，可能導致半年極端氣候；已透過各部會盤點存糧與能源韌性等，進行風險評估。

國家氣候變遷對策委員會今天召開第9次委員會議。

媒體於會後記者會中提問，年底超強聖嬰年可能造成的影響及因應措施。彭啓明解釋，在東太平洋靠近赤道區域，若海水溫度較高即稱之為聖嬰，反之就是反聖嬰。世界氣象組織預估今年11月到明年1月海溫可能上升攝氏3.8度，超越2015至2016年的歷史紀錄（2.75度）。

彭啓明表示，當2015年強聖嬰發生後，台灣冬季面臨暖冬、隔年春雨不來及梅雨不確定性，甚至2016年台灣也出現霸王級寒流、平地降雪等極端現象；現在預估未來半年左右可能遇到很極端的情境。

彭啓明說，聖嬰現象對社會、經濟會帶來很大的衝擊。以2015到2016年為例，全世界的經濟損失達3.9兆美元；再上一次強聖嬰是1997到1998年，估算損失達2.1兆美元。

彭啓明指出，政府已經認知這次會很嚴重，因此現在就請各部會盤點風險。舉例而言，農業部盤點「黃小玉（黃豆、小麥、玉米）」存糧，並由行政院平穩物價小組適時啟動因應機制，避免全球糧食短缺引發物價通膨。

能源部分，彭啓明解釋，台灣的天然氣仰賴進口，而聖嬰現象可能導致國際航運受衝擊，進而波及天然氣等能源價格，因此提早強化能源安全與電網韌性；公衛方面，也會憂心暖冬易使登革熱疫情延續等。

他強調，台灣已經是全世界「很前面」的幾個國家，以國家的角度正視聖嬰現象可能帶來的衝擊；相關的風險盤點目前正在進行中。

另外，媒體提問關於氫能大客車的發展。交通部次長林國顯表示，交通部在補助預算裡面有開放經費約新台幣1億元，但是目前只有高雄、台南兩地提出比較小規模的示範計畫，目前還在進行中。

林國顯指出，主要的原因是目前都是進口車，經費比較高，國內也還沒有國產；此外，國人對於氫能使用還是有一點考量。所以在普及度上需要一點時間來驗證、實行，因此以示範計畫來處理。