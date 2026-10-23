健康主題館／北台灣首家 兒少神經多樣性共照中心揭牌

升學壓力沉重、人際關係緊張，國三學生安安情緒容易激動，前不久只因為媽媽限制他別在晚上九點以後上網打電玩，他竟然爆粗口、砸東西，完全失控。家長陪同至亞東醫院兒童心智科就診，經評估後轉介至「兒少神經多樣性共照中心」，在個管師協助下，除了醫療照護之外，另連結橫向資源。

接住每個有需求的孩子

亞東醫院與新北市政府衛生局攜手成立北台灣首座「兒少神經多樣性共照中心」，昨日舉行揭牌儀式，亞東醫院院長邱冠明表示，新生兒人數銳減，每個都是寶，一個都不能少，希望這項試辦計畫可以接住每一個有需求的孩子，撕去神經多樣性孩童的負面標籤，讓社會更多元包容。

邱冠明表示，在共照中心主任甄瑞興的努力下，亞東連續三年召開「台灣兒童青少年神經多樣性國際研討會」，邀請國外學者專家，引進最新觀念，反應熱烈，報名人數踴躍，三天內額滿，顯見許多家庭均有類似困擾，亟需外部資源協助。

新北市衛生局副局長馬景野表示，新北雖已建構早期療育及特殊教育體系，仍有部分特殊需求兒少，在家庭、校園及社群中面臨生活適應與社會融入困境，此次與亞東醫院合作成立兒少神經多樣性共照中心，希望建立醫療、教育、家庭及社群整合模式。

立法委員陳菁徽出席揭牌儀式時表示，自己身兼多職，除了民意代表、婦產科醫師，更是三寶媽，相當關心自閉症、過動症等情緒困擾學童的醫療照護，許多神經多樣性孩童未能及時就醫，到了國高中，易被貼上「不乖、難搞、叛逆」等負面標籤。

陳菁徽承諾，對於神經多樣性孩童的照顧，現有法規、制度及經費確實有所不足，她將在立法院積極爭取專案預算，鬆綁法規，希望神經多樣性共照系統能擴及至各縣市，接住更多有需要的孩子。

單一窗口整合不同專業

甄瑞興表示，兒少神經多樣性共照中心整合兒童發展、精神、神經、家庭醫學、小兒科，以及社工、護理等不同專業，設置單一服務窗口（02-77282580），白天由個管師提供諮詢及回訪，晚間則可透過LINE App，服務不間斷。

中心主要服務6至24歲神經多樣性個案，例如自閉症類群、ADHD注意力不足過動症、閱讀障礙等，以及學習、情緒、人際或生活適應困難的兒童、青少年及青年。

個案可由學校、衛生局、社會局等外部單位轉介，或從院內各科門診轉入，由個管師先行評估，再交由跨專業團隊討論後決定後續處置。以小安為例，個管師與家長會談，並聯繫學校師長，橫向串連社福資源，擬定最佳照護方案。

甄瑞興說，神經多樣性並不代表孩子沒有能力，部分孩子甚至在電腦、機械、創意等領域具有特殊優勢，真正需要的是適合的引導與環境。他希望透過共照中心，讓孩子知道「我只是其中一種人，不是怪胎」，也讓家庭、學校及醫療端共同把孩子接住。