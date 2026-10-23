健康臺北 共融友善／從學員到文化老師 原民長者走進校園傳承文化

幼兒園教室裡，原住民族長者穿著族服，拿起自製文化圖卡說部落故事，孩子圍坐聆聽，跟著學唱族語歌謠、跳樂舞、製作串珠。對長者而言，這不只是一堂文化課，而是退休後再次走入人群、貢獻所長的機會；對在都市成長、較少接觸部落生活的原住民孩子來說，也能從長輩的故事與歌舞中認識自己的文化。

這是臺北市原住民長青學苑「樂活服務隊」推動的老少共學。市府培訓原住民族長者擔任文化傳講員，進入幼兒園、學校、社區及社福機構，讓長者從服務接受者轉變為文化老師。

臺北市2022年成立全臺第一個原住民長青學苑，在南港、北投、萬華、文山及中山設置五處據點，整合族語、歌謠、樂舞、傳統工藝、健康促進、文化共餐、電話關懷與居家訪視等服務，成為都會原鄉長者建立人際關係與文化歸屬的生活網絡，也落實高齡友善所強調的活躍老化。樂活服務隊的活動中，孩子的提問與回應，促使長者重新整理自己的生命經驗，學習運用圖像、數位工具及新的表達方式。

對長者而言，這不是打發時間的休閒活動，而是在人生下半場重新被需要、重新活躍起來的機會；對都市裡缺乏部落生活經驗的原住民孩子而言，則是近距離接觸族群故事、語言與價值的難得機會。在活動中沒有人只是「被照顧」或「被教育」的一方，老少在互動中各有收穫，更是代間共融的具體展現。

臺北市政府健康城市計畫資料顯示，2025年長青學苑服務271名長者，辦理據點活動及文化共餐1,795場，參與3萬6,345人次；樂活服務隊完成1,771場文化傳講，受益3萬6,070人次。從據點裡的學員，到幼兒園和校園裡的文化老師，原住民族長者在人生下半場仍能持續學習、服務與分享。臺北市政府提供場域與制度，則讓個人的生命經驗轉化為不同世代都能共享的公共價值。