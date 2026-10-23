健康你我他／AI護心 凡事必問

20多年前我被診斷心房早期收縮，心臟科同學都說沒關係。直到兩年前家兄車禍住院開刀，我探視後非常擔心，出現了心悸、胸悶、心跳加速等症狀，到急診室心電圖一測，竟然是心房顫動，只好辦理住院。三天三夜用第三類抗心律不整藥物、連續靜脈點滴了5個劑量，心跳才矯正回正常速率。

我也是醫師，但讀書時期是在民國50年代，所得的知識都是當時的參考書，所以就求助AI解析。心房顫動是心房內單一或多個區域發生頻繁而快速的電流，這些電流通過房室結傳導系統，激發心室收縮，而產生心律不規則導致心臟跳動加速。我是第3類的心律不整，無法自行痊癒，一輩子要吃藥預防。

市售許多健康管理智慧手表（或稱AI手表）具備偵測心率功能，但要有手機App聯網，才能在手機上看到結果，若心跳過快、節律不協調，會導致心臟流出的血液量減少。一旦出現心房顫動，易形成血栓，應慎防中風發生。

預防腦中風，必須長期吃抗凝血藥，但不時會流鼻血。此時又要從AI找答案，可能藥物不適合等原因，要回診換效力較弱的抗凝血藥。AI也提醒許多食物或藥物，會跟抗凝血藥產生交互作用，要特別小心。對我而言，AI對健康絕對是有幫助的。