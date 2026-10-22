外看請假不用慌！多元陪伴照顧補空窗 可望涵蓋全台22縣市

年逾九旬的林奶奶，平日生活起居由外籍家庭看護照料，某天外看因家中有事臨時請長假，遠在異地的女兒於是申請勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」全日服務，才化解了這場突如其來的照顧空窗危機。勞動部日前也開放第三波試辦單位申請，總共9家單位申請，多元陪伴服務範圍將可望涵蓋全台22縣市。

為因應民眾「臨時、短期、緊急」的照顧服務需求，勞動部勞動力發展署去年推出多元陪伴計畫，民眾可向試辦單位申請外籍或本國籍照顧人力，提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等服務。

發展署進一步說明，多元陪伴服務由民眾全額自費，可彈性選擇4小時、8小時、12小時至24小時的服務時數及服務時段。據統計，多元陪伴計畫開辦至9月底，累計總服務時數達13萬小時，整體滿意度高達93%。其中使用12至24小時長服務時數的比例高達64%。

以林奶奶為例，在外籍家庭看護工請假期間，向高雄的受恩協會申請照護人力，從餐食打理、用藥提醒到日常起居的協助照顧，並隨時留意林奶奶的身心狀況。林奶奶由衷地表示「還好有你們幫忙，我被照顧得很好！」

發展署也提醒，外籍家庭看護工請假期間，外籍家庭看護工請假期間，民眾可同時申請長照照顧及專業服務，並搭配多元陪伴計畫使用。

發展署指出，目前全台總共13家試辦單位提供多元陪伴照顧服務，涵蓋範圍達16個縣市，日前也已經著手第三階段的試辦單位徵選，有9家單位申請，若全數通過審查，多元陪伴的服務範圍將擴及全台22縣市。

民眾若有臨時或短期的陪伴照顧需求，可搜尋「多元陪伴照顧服務網站」（https://mcs.wda.gov.tw），或撥打1955免付費專線諮詢。