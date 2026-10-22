聖功醫院智慧賦能復健中心啟用 42項設備助重拾自主

聖功醫院今天啟用智慧賦能復健中心，引進來自17國、42項智慧科技設備，結合AI數據分析、外骨骼機器人、智慧吞嚥監測及虛擬實境等技術，協助中風及行動不便病人復健，重拾生活自主能力。

聖功醫院今天舉辦啟用典禮，聖功醫療財團法人執行長楊儀華致詞表示，盼透過科技與跨專業團隊照護，提升復健成效，幫助病友重拾生活自主能力。而智慧醫療除了提升照護品質，也應實踐醫療平權，院方將成立「杜思修女基金」，提供低收入戶病友復健費用補助，降低照護障礙。

聖功醫院院長劉文欽表示，復健的目標不只是完成治療，更重要的是協助病友重返日常生活，「希望病友是躺著進來、走著出去」。中心急性後期整合照護（PAC）與跨專業醫療團隊，針對病友不同需求規劃復健訓練，透過科技輔助改善傳統復健重複、費力的過程，並以數據掌握身體功能變化，協助治療師調整訓練方式。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，聖功醫院導入智慧復健科技，有助推動南台灣智慧照護發展，市府將持續支持醫療院所升級智慧醫療與急性後期照護，也希望聖功醫院的經驗能給高雄醫療院所更多能量。

院方表示，聖功醫院花費1年時間籌辦智慧賦能復健中心，約花費5000多萬元，引進的設備包括外骨骼機器人、手部復健機器人、智慧復健手套、重複經顱磁刺激（rTMS）及智慧吞嚥評估與訓練系統等。

外骨骼機器人可輔助病友練習站立、跨步及行走，並記錄步態數據，讓治療師依個別狀況調整訓練；rTMS則透過磁刺激技術作用於特定腦區，搭配後續復健訓練，協助改善神經功能。

針對吞嚥困難病友，智慧吞嚥評估與訓練系統可協助掌握吞嚥動作與安全狀況，降低進食風險。此外，中心也結合VR、AR及沉浸式互動遊戲，將動作、平衡及認知訓練融入遊戲情境，增加復健趣味與參與度。