罰鍰再提高！違規搬運廚餘並餵豬 首次開罰100萬元

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，為強化廚餘風險管控及非洲豬瘟防疫管理，農業部今同步修正違規搬運廚餘及使用廚餘餵飼豬隻的相關裁罰基準，即日起，若首次違規，罰鍰從現行20萬元提高至50萬元，如果業者同時違規搬運並使用廚餘養豬，首次就合計開罰100萬。

應變中心指出，去年10月發生國內首例養豬場感染非洲豬瘟案例，對養豬產業造成重大衝擊，政府第一時間採取全國禁運禁宰、採樣監測、案例場撲殺及清潔消毒等防疫措施，相關防疫支出已逾20億元。經疫情調查研判，未經蒸煮的廚餘為該次疫情可能的風險來源，顯示落實廚餘管理對維護產業安全至關重要。

應變中心說明，今年元月起，違規搬運廚餘及使用廚餘餵豬的首次罰鍰已各提高為20萬元，但截至10月22日止，仍查獲26件違規搬運或使用廚餘案件，其中，未獲廚餘再利用許可者24件，占92.3%；包括在養規模199頭以下者19件，占全部案件73.1%，以及200頭以上者5件；另2件為取得許可但仍有違規情形的案件，顯示廚餘風險管控及違規嚇阻仍須持續強化。

應變中心強調，違規搬運廚餘及使用廚餘餵豬，分別涉及「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」，中央與地方政府將持續加強查緝，依具體違規事實及相關事證認定違規行為人，依法查處並追蹤改善，透過宣導、輔導與稽查，落實廚餘風險管理。