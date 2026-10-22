整修1年7個月才要開門！合歡山滑雪山莊太空艙首秀遭薔琵打亂

強烈颱風薔琵來襲，合歡山滑雪山莊原訂明天重新開放，並首度亮相的太空艙式床型也因山區預警性休園喊停。林業保育署南投分署宣布，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道天池山莊明天起休園，轄管森林步道同步封閉。

位於海拔3100公尺、合歡東峰山腳下的滑雪山莊，是攀登合歡群峰的重要住宿據點，自2025年3月起暫停開放進行整體改善工程，原訂10月23日重新開放。

這次整修首度引進太空艙式床型，打破過去大通舖的住宿模式，改採傳統通舖與太空艙式床型各半配置，並搭配架高木地板，希望提升住宿隱私與保暖品質，讓山友相當期待。

中央氣象署昨天上午發布強烈颱風薔琵陸上颱風警報，台灣東半部及北、中部列入強風或豪雨警戒區。南投分署考量山區天候變化及行車安全，決定自明天起預警性休園。

南投分署指出，奧萬大及合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較為脆弱，山區步道遇豪雨可能發生土石崩塌或泥流等災害。颱風過後將立即啟動安全檢查，確認道路及步道符合安全條件後，再行開放。

休園期間已訂房民眾可全額退費，相關開休園及退款資訊可至「山林悠遊網」或臉書「奧萬大情報站」查詢；能高越嶺西段國家步道及天池山莊最新消息，以天池山莊網站公告為準。南投分署也提醒民眾留意颱風動態及道路管制，避免風雨期間進入山區。