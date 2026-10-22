台灣之光！ 台中榮總躍升全球智慧醫院二岸三地唯一前50強

台灣智慧醫療再添國際榮耀！美國「新聞週刊」Newsweek與國際調研機構Statista 合作發布最新「全球最佳智慧醫院」評比出爐，台中榮總再創高峰，從全球第85名躍進第36名，成為兩岸三地首度且唯一躍進全球前50大的智慧醫院；在智慧醫院數位成熟度調查中，更連5年蟬聯全台第一智慧醫院。

同時，台中榮總以「使用永續加速工具推動全院永續治理與轉型實踐為主題，榮獲2026年「醫院永續加速卓越獎」銀獎，勇奪全台首家獲獎殊榮，展現「智慧醫療」與「永續醫院」雙軌並進的頂尖實力。

台中榮總院長傅雲慶指出，感謝歷任院長奠定良好的基礎、前院長陳適安帶領，進入全球最佳智慧醫院百大、同仁們的積極努力，以及社會各界的支持及愛護，台中榮總會繼續加油，讓世界看見台灣。

智慧與永續是全球醫院邁向未來的兩大核心目標，美國「新聞週刊」2027全球最佳智慧醫院入榜名單從350家擴大至410家，台灣共19家醫院入選，數量居全球第五，顯示國內智慧醫療整體實力持續提升、國際競爭更加激烈，台中榮總努力不懈、穩居台灣之首。

台中榮總2023年首次入選，2024年進入前250名，2025年進入百大、2026年推進至85名，2027年躍進到36名，5年來進步逾200名。

台中榮總也獲本屆首度設立的「AI創新領導者獎」，在AI卓越表現及AI成熟度兩項指標均達前30%，並在今年全面改版、評估項目更多且佐證要求更嚴謹的智慧醫院數位成熟度調查中，台中榮總總分達90%以上，取得最高等級「五條緞帶」評等。

國際醫院聯盟（IHF）為全球具代表性的醫院與醫療機構國際組織，2026年IHF Awards吸引38國、逾750家醫院參與8類獎項評選，其中「醫院永續加速卓越獎」表揚運用永續加速工具（SAT）推動醫院永續治理與轉型，並展現成果的醫療機構。