薔琵明暴風圈籠罩全台！返鄉人潮提前湧現 高鐵1條件觸發將停駛

薔琵颱風持續接近，預估明天風雨最大、颱風假機率也提高，加上光復節3天連假也將接力登場，今下午至明上午南下訂位幾乎全滿，疏運壓力倍增。交通部長陳世凱指出，因應返鄉需求，高鐵今晚加開5班全車自由座列車，台鐵東西線也各增開2列，明天台鐵宜蘭線若無法運行，將由國道客運協助疏運；高鐵則表示，若颱風平均風力達到十級將停駛，預估明上午正常行駛，下午視情況評估。

薔琵雖減弱成中度颱風，但中央氣象署持續發布陸警，預估暴風圈明早上午籠罩全台，明天風雨最大，颱風假機率增加。颱風來襲、下班尖峰車潮及連假疏運需求，搭車人潮提前湧現，高鐵台北車站月台擠滿乘車民眾。

陳世凱今下午前往台北車站視察高鐵及台鐵疏運情形。他表示，光復連假前一天遇到颱風來襲，高鐵下午人潮增加，目前觀察到今下午至明上午南下訂位幾乎全滿，因此疏運提前至今下午啟動，此次疏運情況較為特殊。

陳世凱指出，因應返鄉人潮提前一天出現，雙鐵也緊急檢討並啟動疏運機制。高鐵今晚6時25分後加開5包全車自由座列車；台鐵東、西線各增開2列車，西部幹線今下午5時起，EMU3000型新自強號開放無座位票，以因應颱風假旅運需求提早到今天的情況。

台鐵總經理馮輝昇報告，明天風雨最大，宜蘭線、北迴線平均風預估將達9級、陣風12級，對號列車和區間車皆將停駛。

陳世凱說，若明天風雨太大，因應台鐵宜蘭線無法運行，國道客運台北至宜蘭將增開班次協助疏運。

根據氣象署資訊，薔琵颱風暴風圈預估明天上午籠罩全台，十級暴風半徑可能掃到宜蘭東北角，陳世凱表示，觀察到今下午至明上午高鐵南下班次幾乎全滿，但高鐵抗災能力較高，明天上午運行應該沒有問題，明天下午部分，將以安全第一為優先考量，並由高鐵視天候情況判斷。

高鐵總經理陳惠裕表示，根據規定，颱風遇到平均風力達到十級將停駛，目前預估明天上午將正常行駛，下午將視狀況評估。

台鐵總經理馮輝昇報告，明天風雨最大，宜蘭線、北迴線平均風預估將達9級、陣風12級，對號列車和區間車皆將停駛。記者曾原信／攝影

高鐵台北站今下午已陸續出現返鄉人潮。記者胡瑞玲／攝影

高鐵台北站今下午已陸續出現返鄉人潮。記者胡瑞玲／攝影