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交通部納管叫車平台 Bolt：樂見修法方向
交通部今（22）日預告修法納管叫車平台，將開放「一車多車隊」。Bolt表示，樂見此次修法方向，以及政府致力於明確界定各方權責、提升叫車服務安全性的努力。
Bolt表示，開放同一車輛可與多家車隊合作，對專業駕駛而言是一項重要的正面進展。這項調整將賦予駕駛更大的工作自主權與選擇彈性，有助於增加接觸乘客的機會，同時解除過去市場運作彈性的限制規範。
對乘客而言，這項改變同樣具有正面意義。當駕駛擁有更多選擇，將有助於建立更健全、能靈活回應市場需求的叫車服務生態系，提升叫車服務的可及性，為乘客提供更多元的搭乘選擇。
Bolt 期待未來能與交通部、合作駕駛、車隊業者及其他利害關係人持續展開建設性對話，共同研議相關法規的具體執行細節，包括制定完善且務實可行的安全措施，進一步提升台灣乘客與駕駛的行車安全。Bolt表示，「我們認為，法規應以保障乘客與駕駛為核心，同時兼顧行動叫車服務所需的營運彈性、市場競爭與創新發展」。
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