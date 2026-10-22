快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

職安署精進職安卡訓練 更新教材、增講師回訓制度

中央社／ 台北22日電

避免職災發生，明年7月起，營建工地僅有台灣職安卡的勞工才能進出，勞動部職安署今天宣布精進職安卡訓練制度，除了更新教材內容，也新增講師回訓規定，讓訓練更貼近實務。

勞動部職業安全衛生署職業安全組長陳志祺告訴中央社記者，職安署今天發布營造作業安全訓練實施要點，從教材內容、訓練管理及講師資格3面向精進訓練制度，盼讓安全教育更貼近工地實際需求。

陳志祺表示，明年7月1日起，營建工地只有持台灣職安卡的勞工才能進出，為了讓台灣職安卡訓練更貼近實務，職安署已經重新編修6小時訓練教材，將課程調整為「一般安全衛生知識」及「營造作業安全知識」兩大單元，內容包含工地安全守則、常見危害辨識、事故應變及職災案例等內容。

另外，為了確保訓練確實執行，陳志祺說，將導入數位管理措施，訓練單位必須透過職安署指定管理平台辦理申請及課程管理，經完成規定程序後才能開課，並在上課期間全程錄影及定時拍照留紀錄，確保工作者確實完成訓練並經測驗合格後才核發台灣職安卡。

陳志祺也說，這次新制特別新增講師回訓規定，授課講師須具備職業安全衛生人員資格及營造實務經驗，並每3年完成至少6小時回訓，持續更新法規知識及現場防災觀念。

根據統計，目前持有台灣職安卡人數有40萬人，陳志祺表示，新制上路後，原本已取得台灣職安卡勞工視同完成安全訓練，不須重新受訓，還未接受訓練的勞工則可透過管理平台、雇主、所屬工會或各訓練單位報名參訓。

勞動部 職災 訓練

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

內政部強制員工受防災士訓練 專家：重大變故時民、戶政有更重要工作

部長下令⋯內政部全員防災士訓練 基層反彈

劉世芳要求內政部全員受防災士訓練 基層反彈：為何被迫參訓？

被放無薪假別慌！薪資差額補貼、受訓津貼領好領滿

相關新聞

薔琵颱風逼近 嘉義縣10月23日停止上班、上課

嘉義縣政府公告今天公告，依據中央氣象署薔琵颱風警報暨最新發布風力預測資訊，明天已達停班課標準，為維護縣民安全及防颱準備，嘉義縣10月23日「停止上班、停止上課」，非必要請避免外出。嘉義縣公車、幸福巴士及幸福小黃全線停駛，YouBike場站全面暫停營運。

台東縣蘭嶼、綠島明停班課 其他地區正常上班、課

台東縣政府通報：蘭嶼鄉及綠島鄉明（10/23）日停止上班、停止上課；其餘地區照常上班、照常上課。

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

強颱薔琵侵襲 新竹市明天停班停課

強颱薔琵即將侵襲台灣，中央氣象署已經發布薔琵颱風海上陸上颱風警報，新竹市政府宣布，明天停止上班、上課

連放四天假！彰化縣府宣布 明天停止上班上課

受到強烈颱風「薔琵」逼近影響，彰化縣政府宣布10月23日(五)，停止上班、停止上課

颱風假來了！南投縣府晚間宣布全縣明天停班停課

受薔琵颱風影響，南投縣政府今天晚間宣布，明天（23日）全縣停止上班、停止上課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。