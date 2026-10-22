職安署精進職安卡訓練 更新教材、增講師回訓制度

避免職災發生，明年7月起，營建工地僅有台灣職安卡的勞工才能進出，勞動部職安署今天宣布精進職安卡訓練制度，除了更新教材內容，也新增講師回訓規定，讓訓練更貼近實務。

勞動部職業安全衛生署職業安全組長陳志祺告訴中央社記者，職安署今天發布營造作業安全訓練實施要點，從教材內容、訓練管理及講師資格3面向精進訓練制度，盼讓安全教育更貼近工地實際需求。

陳志祺表示，明年7月1日起，營建工地只有持台灣職安卡的勞工才能進出，為了讓台灣職安卡訓練更貼近實務，職安署已經重新編修6小時訓練教材，將課程調整為「一般安全衛生知識」及「營造作業安全知識」兩大單元，內容包含工地安全守則、常見危害辨識、事故應變及職災案例等內容。

另外，為了確保訓練確實執行，陳志祺說，將導入數位管理措施，訓練單位必須透過職安署指定管理平台辦理申請及課程管理，經完成規定程序後才能開課，並在上課期間全程錄影及定時拍照留紀錄，確保工作者確實完成訓練並經測驗合格後才核發台灣職安卡。

陳志祺也說，這次新制特別新增講師回訓規定，授課講師須具備職業安全衛生人員資格及營造實務經驗，並每3年完成至少6小時回訓，持續更新法規知識及現場防災觀念。

根據統計，目前持有台灣職安卡人數有40萬人，陳志祺表示，新制上路後，原本已取得台灣職安卡勞工視同完成安全訓練，不須重新受訓，還未接受訓練的勞工則可透過管理平台、雇主、所屬工會或各訓練單位報名參訓。